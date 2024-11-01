Мама стрибнула у Ніагарський водоспад із 9-річним сином та 5-місячною донькою – фото

Мама і двоє її малолітніх дітей загинули після стрибка у Ніагарський водоспад з висоти 60 метрів.

Про це повідомляє Metro.

33-річна К’янті Мінс та її діти, 9-річний Роман Россман та 5-місячна Мекка Мінс, перелізли через захисну огорожу в ніч проти понеділка, 28 жовтня, і опинилися над водоспадом в районі острова Луна, повідомляє поліція штату Нью-Йорк.

Співробітники поліції штату, паркової поліції штату Нью-Йорк і Бюро кримінальних розслідувань прибули близько 21:00 в район острова Гоат-Айленд, який примикає до острова Луна, де стався інцидент.

"Розслідування встановило, що цей інцидент був навмисним за своєю природою, хоча обставини залишаються під слідством", - заявили в середу у відомстві.

К'янті Мінс / Фото: Facebook

Пошуково-рятувальні роботи не закінчилися успіхом. "Цей інцидент не становить загрози громадській безпеці", - заявила поліція штату.

Острів Луна є популярним місцем, звідки відкривається вид на водоспад.

У профілі К’янті на LinkedIn зазначено, що вона була консультанткою з питань домашнього насильства.

К'янті Мінс / Фото: Facebook

Розслідування відбувається за сприяння безпілотних авіаційних систем і морського патруля поліції штату, авіаційного підрозділу підводного пошуку поліції штату, поліцейського департаменту Ніагарського водоспаду і приватних шкіл Ніагара Чартер.

Це сталося більш ніж через півтора року після того, як 34-річна мати перелізла через перила на острові Гоат і стрибнула зі своїм п'ятирічним сином з 90-метрової скелі в замерзлий Ніагарський водоспад. Жінка загинула під час спроби самогубства, в той час як хлопчик вижив і перебував у критичному стані.

Нагадаємо, студент наклав на себе руки після невдалого пересадження бороди агентом із нерухомості. Процедура виявилася суцільною катастрофою.

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