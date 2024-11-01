Мама стрибнула у Ніагарський водоспад з двома дітьми: тривожні дописи жінки перед самогубством

Мама, яка стрибнула у Ніагарський водоспад зі своїми двома маленькими дітьми, опублікувала тривожні останні дописи в соціальних мережах перед тим, як всі троє загинули.

Про це повідомляє Metro.

33-річна К'янті Мінс та її діти, 9-річний Роман Россман і 5-місячна Мекка Мінс, перелізли через захисну огорожу на острові Луна і впали у водоспад заввишки 60 метрів. Їхні тіла досі не знайдені.

14 жовтня на сторінці у Facebook К'янті заявила, що її серце розбите і вона почувається кепсько через розрив з батьком своєї доньки.

Публікація К'янті / Фото: Facebook

"Тому що я була тупою вагітною дурепою, яка клялася і божилася, що не хочу його", — написала жінка у відповідь на запитання про те, чому розірвалися їхні стосунки.

Трьома днями раніше К'янті написала, що її найбільша мета – "стати спокійною жінкою в будь-якій ситуації". "Я втомилася від роздратування, гніву, смутку і люті", — додала вона.

Публікація К'янті / Фото: Facebook

1 жовтня вона мріяла про те, щоб її сім'я знову зібралася разом. "Будь ласка, залиште мене в спокої, я кохаю її батька, — написала вона. — Я хочу повернути свою сім'ю назад. З повагою до Ідгафа, що б я не говорила про нього раніше або що б не думав хтось інший".

А 28 вересня К'янті нарікала: "Я б хотіла, щоб мене хтось кохав, тому що чоловік, який повинен, цього не робить".

К'янті Мінс / Фото: Facebook

К'янті працювала консультанткою з питань домашнього насильства і отримала ступінь бакалавра з соціальної роботи 2019 року, а також ступінь магістра з цього ж предмету, згідно з її профілем на LinkedIn. Повідомляється, що всі троє мешкали в районі Ніагарського водоспаду.

У середу поліція штату Нью-Йорк заявила, що "інцидент був навмисним за своєю природою".

К'янті з дитиною / Фото: Facebook

Державний патрульний Джеймс О'Каллаген сказав, що на водоспаді існує "багато заходів безпеки", і що ці троє не могли "просто так потрапити туди".

"Всі завжди кажуть: "Чи був червоний прапор, чи було попередження?". Так? Тут ми цього не бачимо. Ми не бачимо цього червоного прапора, попередження чи індикатора, який би вказував на те, що ситуація в довгостроковій перспективі погіршилася, — сказав О'Каллаген, передає ABC News. — Або щось сталося раптово, або... Це та область, в якій ми зараз не зовсім впевнені. Найкраще, що ми можемо зробити для сім'ї – це повернути тіла, якщо це буде можливо".

Діти К'янті Мінс / Фото: Facebook

Нагадаємо, студент наклав на себе руки після невдалого пересадження бороди агентом з нерухомості. Процедура виявилася суцільною катастрофою.

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