Маму та дворічну доньку вбила блискавка на очах у батька: моторошні деталі трагедії

Блискавка вбила жінку та її маленьку дочку в США / © Pexels

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Умісті Маргейт в американському штаті Флорида у неділю, 23 серпня, прямий удар блискавки трагічно забрав життя Кенії Глазго та її дворічної доньки Кеннеді. Перехожі помітили жінку з дитиною без свідомості просто на тротуарі, проте після оперативних реанімаційних заходів вони померли у лікарні.

Про це повідомляє LADBible.

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Сповідь батька та моторошні обставини

Чоловік загиблої, Камерон Глазго, став безпосереднім свідком цього моторошного інциденту. Він назвав такий трагічний збіг обставин випадком «один на мільйон». За словами чоловіка, розряд блискавки вдарив раптово, тому він відчув лише залишкову напругу і миттєво побачив рідних непритомними.

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«Я бачив усе. Блискавка вдарила, мене вдарило залишками із землі, я подивився і тоді побачив їх», — розповів Камерон журналістам.

Місцевий житель Прінс Муді також поділився своїми враженнями від потужної негоди. Він мешкає неподалік від місця трагедії і бачив спалах.

«Я почув найгучніший удар блискавки та грім, які тільки міг чути, а крізь моє вікно пройшло помаранчеве світіння», — зазначив очевидець.

Допомога родині та статистика жертв

За даними Національної ради з безпеки від блискавок, Кенія та Кеннеді стали одинадцятою та дванадцятою жертвами стихії у Сполучених Штатах цього року. В емоційному дописі у Facebook Камерон назвав дружину своїм «найкращим другом». Також він підкреслив її неймовірну доброту та готовність завжди приходити на допомогу іншим.

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«Моя дружина мала найбільше серце у світі, вона дбала лише про всіх інших і ніколи не дбала про себе», — написав згорьований чоловік.

Тепер Камерон самостійно виховуватиме Кенслі — сестру-близнючку загиблої Кеннеді. Щоб підтримати батька-одинака у цей важкий час, волонтери відкрили сторінку збору коштів на платформі GoFundMe.

«Кенслі всього два роки. Хоча вона, можливо, ще не до кінця розуміє масштаб того, що сталося, втрата матері та сестри-близнючки назавжди стане частиною її історії», — написали ініціатори збору.

Камерон Глазго став свідком того, як його дружина та дворічна донька загинули від удару блискавки у Флориді / © Facebook

Організатори спрямують усі пожертви на забезпечення базових потреб дитини та оплату її освіти. Це допоможе самотньому батькові налагодити життя у новій страшній реальності.

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Нагадаємо, сходження на активний вулкан Етна закінчилося трагедією для 30-річного туриста зі США. Чоловіка вдарила блискавка на вулкані, який останніми тижнями демонструє високу активність.

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