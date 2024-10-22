Мандрівниця вижила в лісі завдяки героїчним діям свого собаки: її чоловік помер (фото)

Вони заблукали на чотири дні.

Літня жінка, яка вирушила в похід зі своїм чоловіком, заблукала на чотири дні, але вижила завдяки героїчним діям їхнього собаки.

Про це пише Metro.

72-річна Памела Гелмстадтер та її 82-річний чоловік Джон 13 жовтня вийшли на прогулянку зі своїми собаками в окрузі Вашингтон, штат Мен, США, і, за словами єгерів, збилися зі сліду.

Джон впав і згодом помер, але у подружжя не було мобільних телефонів, щоб покликати на допомогу.

Сержант служби єгерів штату Мен Джош Біл сказав: "Памела була більш фізично підготовленою, ніж він, і вони ухвалили рішення, щоб він залишався на місці, а вона спробувала піти і знайти допомогу".

Але дружина була дезорієнтована і не могла знайти дорогу назад.

Жінка вижила в лісі завдяки собаці / Фото: Maine Warden Service

Наступного дня сусід Гелмстадтерів помітив, що пакет, залишений на ґанку їхнього будинку, все ще стояв там, і що одна з собак була біля будинку, але подружжя зникло. Він сповістив владу і вночі почалися пошуки.

У четвер пошукові літаки п'ять разів пролітали над Памелою і помітили її саме тоді, коли вона вже майже вирішила, що вся надія втрачена. Її знайшли близько 14:30, у неї було сильне переохолодження.

Жінка вижила в лісі завдяки собаці / Фото: 14 News

Памела пережила низьку температуру і дощ завдяки своєму вірному собаці. Біл сказав: "Коли команда К-9 знайшла її, її собака дуже захищав її і навіть ліг їй на груди. Схоже, що так собака робив і вночі, щоб зігріти її".

За його словами, Памелу відвезли до лікарні, де вона одужує.

Нагадаємо, як моряк 76 днів виживав в океані на надувному човні. Він був без води та їжі за 1200 км від берега.

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