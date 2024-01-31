Мандрівники обрали найкращі міста у світі для любителів поїсти – топ-10 гастрономічних перлин

Названо переможців 2024 року, а все завдяки мандрівникам, які зробили це можливим.

Названо переможців рейтингу Travellers’ Choice Awards "Кращий із найкращих". Тож відомо, які напрямки та чиї готелі, ресторани й цікаві місця отримали велику кількість відгуків спільноти протягом 12 місяців. За оцінкою мандрівників на порталі Tripadvisor, за "найвищий рівень досконалості в подорожах" схвальні відгуки отримали 10 міст світу.

Про це йдеться на найбільшій у світі платформі для мандрівників TripAdvisor.

Зокрема, до топ-10 напрямків у світі для гастрономічного туризму 2024 року увійшли:

Ханой, В'єтнам Рим, Італія Крит, Греція Куско, Перу Флоренція, Італія Нью-Делі, Індія Барселона, Іспанія Новий Орлеан, США Лісабон, Португалія Пхукет, Таїланд

Фото: Credits

Очолила рейтинг столиця В'єтнаму – Ханой, де мандрівники зазначили вміле поєднання історичних традицій і сучасних тенденцій у всьому, включно з гастрономією. Серед найвідоміших страв в'єтнамської кухні – суп з локшиною Фо, спринг-роли Гой Куон, гарячі млинці Бан Хео, локшина Као Лау, фрикадельки на грилі Бун Ча, бутерброди Бан Мі, риба з куркумою Ча-ка Лавонг і битий рис Ко Там.

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А ось що кажуть мандрівники про столицю Італії, яка опинилася на другому місці: "Рим був побудований не за один день, і вам знадобиться набагато більше, ніж один день, щоб оглянути це позачасове місто. Це місто – справжній колаж із площ, ринків під відкритим небом і дивовижних історичних місць. Киньте монету у фонтан Треві, подивіться на Колізей і Пантеон та скуштуйте ідеальний еспресо або "джелато". Насолоджуйтеся одними з найнезабутніших страв у вашому житті тут – від свіжої пасти до соковитих смажених артишоків або ніжного рагу з бичачого хвоста".

Паста з лимонно-пармезановим соусом / Фото: Credits

Тим часом National Geographic назвав 20 найкрутіших подорожей 2024 року. У списку 2024-го, зокрема, представлено багато пригод у США. Мабуть, найпримітнішим є спостереження за гігантськими ведмедями кадьяк у національному парку Катмай на Алясці, де мешкає найбільша концентрація цих видів у світі.

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