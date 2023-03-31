Манія величі путінської Росії: “держава-цивілізація”, якій заважають США та “англосакси”

У п’ятницю, 31 березня, президент Російської Федерації Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики держави-агресорки. Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації Кремля.

ТСН.ua зібрав головні тези цього документа, який регулюватиме зовнішню політику РФ.

Документ обсягом 42 сторінки складається із шести розділів та має загалом 76 пунктів. Концепція повинна служити для стратегічного планування і є системою поглядів на національні інтереси РФ у зовнішньополітичній сфері.

Про роль Росії у світі

Росію у цьому документі названо “самобутньою державою-цивілізацією, що згуртувала російський народ та інші народи, що становлять культурно-цивілізаційну спільність Русского міра".

У концепції йдеться про "унікальну місію" Росії з "підтримання глобального балансу сил" та "забезпечення умов для мирного, поступального розвитку людства”.

У документі використане ще одне визначення для держави-агресорки - “суверенний центр світового розвитку”.

Про інтереси Росії

До національних інтересів включено, зокрема, захист конституційного ладу, суверенітету та цілісності країни від "деструктивного іноземного впливу", громадян та організацій - від "іноземних протиправних посягань", а суспільства в цілому - від "інформаційно-психологічного впливу" з-за кордону.

Росія може використовувати свої збройні сили для захисту або запобігання нападу на себе або своїх союзників

Про головних недругів

Головним джерелом "ризиків" та "антиросійської політики" в концепції названі США.

Росія тепер зацікавлена не у "вибудовуванні взаємовигідних відносин" зі США, а в "мирному співіснуванні" та "встановленні балансу інтересів".

У новій концепції запроваджено поняття "англосаксонські країни". Відносини з ними вибудовуватимуться "залежно від ступеня їхньої готовності відмовитися від недружнього курсу щодо Росії та поважати її законні інтереси".

У концепції визнається, що зріс ризик зіткнень між великими, зокрема ядерними державами, до світової війни. Росія, як сказано у документі, "не вважає себе ворогом Заходу", але готова "відстоювати своє право на існування та вільний розвиток усіма наявними засобами".

Для відбиття загроз Росія, як сказано, готова застосовувати "симетричні та асиметричні заходи", у тому числі з використанням армії.

Про суміжні країни

Відносини із суміжними державами в концепції названі найважливішими для безпеки Росії. Фактично, ці держави віднесені до російської сфери впливу: Росія, наприклад, зобов'язується протидіяти розміщенню інфраструктури "недружніх", тобто західних, держав у цих країнах.

Вона також надаватиме допомогу своїм союзникам та партнерам незалежно від їхнього міжнародного визнання.

У документі йдеться, що Москва активізує процес оформлення в рамках міжнародного права свого державного кордону та юрисдикції над територіями, якими керує.

Якщо у попередній концепції декларувалася зацікавленість Росії у розвитку відносин з Україною та врегулюванні “внутрішньоукраїнського конфлікту”, то в новому документі Україна не згадується зовсім – лише "український напрям", на якому Росія захищає свої життєво важливі інтереси.

Про співпрацю з “дружніми країнами”

Росія вважає особливо важливим поглиблення зв'язків із дружніми глобальними центрами сили – Індією та Китаєм.

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Вона також сприятиме становленню Африки як впливового центру світового розвитку та нарощуватиме співпрацю з Латинською Америкою (окремо виділені Бразилія, Венесуела, Куба та Нікарагуа).

РФ надасть всеосяжну підтримку Абхазії та Південній Осетії, народ яких "зробив вибір на користь поглиблення інтеграції" з нею.

Москва бачить своїм пріоритетом зміцнення співробітництва у зоні Каспійського моря.

РФ має намір зміцнити відносини з Іраном, Туреччиною, Саудівською Аравією, Єгиптом та Сирією.

Країни Європи, як сказано у концепції, перебувають під впливом США, але якщо вони переглянуть свою політику, для них знайдеться "гідне місце у Великому Євразійському партнерстві".

Загалом документ повторює та розвиває тези про протистояння із Заходом, висловлені раніше російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін раніше заявив, що зараз РФ бореться "за виживання державності".

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