Скандальна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова істерично відреагувала на відмову Британії запросити російських представників на похорон королеви Єлизавети ІІ.

Заяву Захарової опублікувала пресслужба МЗС РФ.

Вона визнала, що російській стороні відмовили у запрошенннях на траурні заходи через агресію Росії в Україні.

Захарова заявила, що мовляв, Лондон використовує свою національну трагедію з геополітичною метою. Далі представницю МЗС РФ "понесло" ще більше – вона заявила, що Єлизавета II нібито боролася з Степаном Бандерою та Романом Шухевичем.

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"Це особливо блюзнірсько перед пам'яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими посібниками - С.Бандерою та Р.Шухевичем. Нині британські еліти на їхньому боці. А в Москві пам'ятають і продовжують шанувати пам'ять усіх ветеранів, які зробили внесок у перемогу", – сказала Захарова.

Як відомо, загони ОУН-УПА боролися як проти радянських, так і проти німецьких загарбників, про що свідчать багато історичних джерел. Ні ОУН, ні УПА та їхні члени не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом.

Зазначимо, Єлизавета ІІ 1945 року приєдналася до Жіночої допоміжної територіальної служби, де вивчилася на водійку і отримала звання лейтенанта. Її військова служба тривала п'ять місяців.

Нагадаємо, що Росію, Білорусь та М'янму не запросили на похорон королеви Єлизавети II.

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