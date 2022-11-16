Марк Міллі на пресконференції після Рамштайну пояснив свою заяву щодо необхідності переговорів із РФ

Американський генерал підкреслив слабкість російської армії в цей час.

Голова Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марк Міллі пояснив свою нещодавню заяву щодо необхідності переговорів України із країною-агресоркою.

Про це йшлося під час пресконференції після сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Якщо спитати у військових, суто з військової точки зору, вибити росіян фізично з України – це дуже складне завдання. І це не станеться в найближчі кілька тижнів. Хіба що російська армія повністю розвалиться, що малоймовірно. Отже, з точки зору ймовірності української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включно з Кримом, ймовірність того, що це станеться найближчим часом, невисока", – заявив Міллі.

Він наголосив на саме військовій точці зору.

З політичної ж, за його словами, рішення можливе.

"Росіяни підуть звідти. Це можливо. Ви хочете вести переговори з позиції сили. Росія зараз відступає. Російські військові дуже страждають. Керівництву справді погано. Вони втратили дуже багато живої сили. Тобто російська армія почувається дуже погано. Тобто потрібно розмовляти тоді, коли ви в позиції сили, а ваш опонент – ні. Зараз для цього є можливість. Це політична воля. Це все, що я кажу.

Відомо, що 15 листопада генерал Міллі намагався зателефонувати начальникові генштабу РФ Валерію Герасимову, але спроби не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, Марк Міллі під час засідання Економічного клубу Нью-Йорка відзначив майстерність українців у спонуканні росіян до втечі з Херсона. Однак генерал додав, що навряд чи Київ може отримати зараз повномасштабну військову перемогу.

Водночас у президента США Джо Байдена продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тисне на Київ.

Також у Білому домі запевнили, що не ведуть непублічних переговорів з Росією щодо України, а обговорюють лише ті питання, які стосуються конкретно двосторонніх відносин.

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