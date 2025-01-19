Марк Міллі пропонував переговори з РФ наприкінці 2022-го: хто наполіг продовжити війну – NYT

Попри те, що Блінкен виступав за продовження війни, він часто був проти відправки потужної американської зброї в Україну.

Наприкінці 2022 року тодішній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі пропонував Україні скористатися бойовими успіхами від деокупації Херсона та контрнаступу у Харківській області ті розпочати переговори з РФ. Проте держсекретар США Ентоні Блінкен наполіг на продовженні війни.

Про це пише The New York Times.

Давній помічник президента Байдена об’єднав десятки країн для захисту України, але потім став "лиходієм", пише NYT.

"У ході війни жодна зі сторін не прагнула до переговорів, тому пан Блінкен був не так миротворцем, як військовим стратегом. Занурюючись у деталі військової техніки та умов на полі бою, він часто виступав проти більш схильних до ризику чиновників Пентагону на користь відправки потужної американської зброї в Україну", – йдеться у статті.

Держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото: Associated Press

За інформацією видання, коли тодішній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі наприкінці 2022 року запропонував Україні скористатися перевагами на полі бою, прагнучи до мирних переговорів з Москвою, саме Блінкен наполіг на тому, що боротьба має продовжуватися.

Головний дипломат США натомість має довгу історію стійкої проізраїльської підтримки. Через пітримку Ізраїля Блінкена критикували за порушення тих самих принципів, які він відстоював в Україні.

"Секретар Блінкен! Ваша спадщина буде геноцидом! Ви назавжди будете відомі як "Кривавий Блінкен, секретар з питань геноциду", — вигукнув пропалестиниський протестувальник під час виступу держсекретаря в Атлантичній раді у Вашингтоні.

Раніше The New York Times дізнався, якою буде майбутня угода Трампа щодо України.

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