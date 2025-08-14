Рубіо назвав головні теми переговорів між Україною та РФ

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що переговори щодо припинення війни в Україні мають включати обговорення гарантій безпеки для країни та врегулювання територіальних суперечок.

Про це повідомляє The Guardian.

Заява Рубіо пролунала напередодні саміту між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Він зазначив, що для досягнення миру необхідно говорити про «територіальні суперечки, претензії та про те, за що вони воюють».

Реклама

Коментуючи можливе припинення вогню, держсекретар висловив обережний оптимізм, додавши, що результати будуть відомі після переговорів.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявляв, що зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором-президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці — це перш за все зустріч для з’ясування позицій.