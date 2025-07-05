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Марний сигнал Путіну: Портников пояснив причину призупинення військової допомоги США
Рішення поставити на паузу надання Україні військової допомоги було дуже раптовим.
Призупинення постачання американської зброї Україні було зумовлене підготовкою президента США Дональда Трампа до телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Але цей сигнал американського лідера виявився марним.
Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.
Аналітик відзначив, що рішення поставити на паузу надання Україні військової допомоги було дуже раптовим — призупинилося передавання навіть тих вантажів, які вже були біля українських кордонів.
«Рішення про призупинення постачання зброї для України було підготовкою Дональда Трампа до телефонної розмови з президентом Росії Путіним», — вважає Портников.
При цьому журналіст зауважив, що сподівання Трампа використати цей хід для позитивного результату переговорів із господарем Кремля не справдилися.
«Оцінки розмови з Путіним були зовсім не такими оптимістичними і схвальними, як після перших п’яти розмов. Дональд Трамп не приховував свого розчарування. Він не говорив вже, що російський президент бажає завершення війни. Говорив щось зовсім протилежне — що він переконався, що Путін завершення війни не бажає і що це дуже складна ситуація», — наголосив Віталій Портников.
Раніше стало відомо, що США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. У Білому домі згодом пояснили, що рішення було ухвалене, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце».
Після розмови з російським президентом Путіним Дональд Трамп заявив, що США продовжують надавати зброю Україні.
Американський лідер також повідомив, що під час розмови з Путіним, яка відбулася 3 липня, не вдалося досягти жодного прогресу у питанні припинення війни. Трамп наголосив, що господар Кремля поінформований про можливі нові санкції США.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом домовився про подальші кроки для посилення української протиповітряної оборони та спільного виробництва зброї.