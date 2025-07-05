Марний сигнал Путіну: Портников пояснив причину призупинення військової допомоги США

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © ТСН

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Призупинення постачання американської зброї Україні було зумовлене підготовкою президента США Дональда Трампа до телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Але цей сигнал американського лідера виявився марним.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Аналітик відзначив, що рішення поставити на паузу надання Україні військової допомоги було дуже раптовим — призупинилося передавання навіть тих вантажів, які вже були біля українських кордонів.

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«Рішення про призупинення постачання зброї для України було підготовкою Дональда Трампа до телефонної розмови з президентом Росії Путіним», — вважає Портников.

При цьому журналіст зауважив, що сподівання Трампа використати цей хід для позитивного результату переговорів із господарем Кремля не справдилися.

«Оцінки розмови з Путіним були зовсім не такими оптимістичними і схвальними, як після перших п’яти розмов. Дональд Трамп не приховував свого розчарування. Він не говорив вже, що російський президент бажає завершення війни. Говорив щось зовсім протилежне — що він переконався, що Путін завершення війни не бажає і що це дуже складна ситуація», — наголосив Віталій Портников.

Раніше стало відомо, що США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. У Білому домі згодом пояснили, що рішення було ухвалене, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце».

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Після розмови з російським президентом Путіним Дональд Трамп заявив, що США продовжують надавати зброю Україні.

Американський лідер також повідомив, що під час розмови з Путіним, яка відбулася 3 липня, не вдалося досягти жодного прогресу у питанні припинення війни. Трамп наголосив, що господар Кремля поінформований про можливі нові санкції США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом домовився про подальші кроки для посилення української протиповітряної оборони та спільного виробництва зброї.