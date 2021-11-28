Марокко закриває авіасполучення для туристів з усього світу через новий штам коронавірусу

Марокко закриває авіасполучення для туристів з усього світу через новий штам коронавірусу

Зазначається, що обмеження діятимуть від 29 листопада протягом двох наступних тижнів.

Влада Королівства Марокко, у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу ”Омікрон”, прийняла рішення закрити пасажирське авіасполучення для туристів з усього світу.

Обмеження діятимуть з 29 листопада протягом двох наступних тижнів.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу МЗС Марокко.

"Сьогодні, в неділю, міжвідомчий комітет з відстеження COVID оголосив про зупинення всіх прямих рейсів для мандрівників у напрямку королівства на період двох тижнів", - пише прес-служба.

У МЗС Марокко повідомляють, що відповідне рішення повинно зберегти досягнення країни у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"У зв`язку зі швидким поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон", особливо в Європі та Африці, з метою збереження досягнень Марокко у боротьбі з пандемією та захисту здоров`я громадян було ухвалено рішення призупинити всі прямі пасажирські рейси", - додає прес-служба.

Протягом двох наступних тижнів країна відстежуватиме ситуацію навколо поширення нового штаму. У разі її погіршення рішення про закриття авіасполучення буде продовжено.

Нагадаємо, компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового штаму коронавірусу "Омікрон".

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон" як такий, що викликає занепокоєння. Цей штам коронавірусу вперше було виявлено на початку листопада органами охорони здоров'я у країнах Південної Африки. Кількість випадків виявлення цього варіанту у хворих COVID-19 збільшується.

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