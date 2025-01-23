Масаж, що змінив життя: чому жінка покинула свою роботу після першого сеансу

Дівчина мала кар'єру, яку обожнювала, але вона "вганяла її в могилу".

Колишня працівниця в автомобільному бізнесі Мелісса Амос, змінила свою кар’єру після сеансу масажу, який виявився поворотним моментом у її житті. Раніше, працюючи на виробника розкішних автомобілів, вона переживала сильний стрес і фізичне виснаження, що приводило до тривоги та депресії.

Про це вона розповіла Daily Star.

За словами Мелісси, її життя змінилося після того, як вона звернулася до місцевої масажистки, яка виконала сеанс енергетичного зцілення за допомогою техніки Рейки. Після сеансу жінка відчула, що біль у спині зник, а її сприйняття реальності змінилося настільки, що вона почала вірити у силу енергетичного зцілення. Вона була впевнена, що все до чого вона торкалася — нібито перетворюється на золото. Тому Мелісса вирішила вивчити Рейки самостійно.

"Я була цинічною, але після налаштування почала помічати, що все змінюється. Я відчувала тепло, що йшло від моїх рук, відчуття спокою. Через три тижні я зайшла до виставкового залу і мені здалося, що все навколо кричить мені, щоб я пішла звідти", — зазначила Мелісса.

Жінка стала одержима самітами та семінарами на тему "розум-тіло-душа" та врешті-решт залишила свою роботу в автомобільному бізнесі і розпочала власний духовний бізнес, допомагаючи людям знайти своє призначення та розкрити минулі життя.

Зараз Мелісса Амос є успішним духовним наставником, котрий працює з клієнтами по всьому світу, допомагаючи їм долати життєві труднощі та знайти спокій через енергетичне зцілення та саморозвиток.

"І все це завдяки випадковій зустрічі з масажисткою, яка вирішила дати мені трохи спробувати Рейки", — наголосила Мелісса.

Нагадаємо, у Китаї кіт надіслав заяву про звільнення начальнику своєї господарки. Вона написала заяву про звільнення в редакторі електронної пошти 5 січня, але не хотіла її надсилати, бо їй потрібні були гроші на утримання домашніх улюбленців, проте її кіт зробив це за неї.

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