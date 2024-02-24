"Машина Путіна працює": польський журналіст про протести на кордоні з Україною

Протести польських фермерів на кордоні з Україною мають потужний потік пропаганди і дезінформації. У протестувальників з'являються гасла, типу, щоб "Путін прийшов і навів порядок". Був навіть прапор Радянського союзу. Очевидно, що це провокатор. Неможливо, щоб нормальний поляк таке написав.

Про це УНІАНу розповів польський журналіст Томек Вальчак.

Проте, на його думку, серед протестувальників є люди, яким чи то справді заплатили, чи то вони стали жертвами російської пропаганди. І хоча їх дуже мало, але провокатори є.

"І є політики, які жодного впливу на політичне життя Польщі не мають, підтримки виборців у них немає, але вони з'являються на кордоні, щоб розпалити конфлікт. Машина" Путіна працює. Офіційно про це не говорять, але я скажу: ситуація на кордоні провокує антиукраїнські настрої. Вони дозрівають у суспільстві. Є ризики, що в перспективі це може вплинути на ставлення до українців, України. З іншого боку, Дональд Туск (прем'єр-міністр Польщі - ред.) на пресконференції сказав, що ми будемо завжди з Україною, що в плані підтримки нічого не змінюється. І Польща має намір підтримувати тих, хто протестує, вирішувати їхні проблеми, наприклад, укладати якісь угоди з Україною про обмеження потоку продуктів", - зазначив Вальчак.

За словами журналіста, більшість учасників блокади на кордоні Польщі з Україною справді вірить, що конкуренція з боку українських продуктів впливає на їхні доходи.

Так, у квітні 2023 року заборонили постачання українського зерна до Польщі.

"Його потік сильно зменшився, і воно не повинно залишатися в нас, але... але частина залишається. Є підприємці, які користуються ситуацією. При цьому, кількість зерна, яке в'їжджає до Польщі, не настільки велика, щоб викликати падіння цін. Протестувальники цього не скажуть, але статистичні дані говорять самі за себе. Водночас, є реальна проблема конкуренції між польськими та українськими виробниками продуктів. Війна закінчиться, Україна приєднається до ЄС, але це питання залишиться на довгі роки. У ЄС багато законів, яких потрібно дотримуватися, все набагато суворіше, ніж в Україні. Зараз ваші продукти дешевші, тому є обурення", - пояснює Томек Вальчак.

Нагадаємо, у Польщі невідомі знову розсипали українське зерно – Кубраков заговорив про диверсію.

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