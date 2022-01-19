Масштабна пожежа сталася у багатоповерхівці Нью-Йорка: загинула одна людин

Вісім осіб отримали травми.

Масштабна пожежа сталася в американському Нью-Йорку: одна людина загинула, а восьмеро зазнали травм.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 січня.

Вибух газу стався у житловому будинку у нью-йоркському районі Бронкс. Незабаром приміщення загорілося. Крім того, один вибух обвалив будівлю і засипав уламками подвір'я. Людей із сусідніх будинків евакуювали.

Гасити полум'я приїхали дві сотні пожежників. Прибули на місце і правоохоронці. До слова, п'ятеро потерпілих - це поліцейські, які приїхали на допомогу.

Новини світу: у Нью-Йорку 1 людина загинула і ще 8 зазнали травм через вибух газу

Влада міста обіцяє з'ясувати причини інциденту. Поки ж триває розслідування, постачання газу з міркувань безпеки вимкнули всьому району.

Як повідомлялося, на початку січня найгірша за останні десятиліття пожежа сталася у Нью-Йорку. Її міг спровокувати несправний електрообігрівач. Під час загоряння у багатоповерхівці загинуло 19 людей, серед яких дев'ять дітей. Пожежники прибули на місце за три хвилини, загасити полум'я намагалися дві сотні вогнеборців.

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