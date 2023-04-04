Маск – більше не найбагатша людина світу: журнал Forbes назвав нового лідера

Найбагатшою людиною світу 2023 року за версією журналу Forbes став президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

Про це свідчать дані 37-го щорічного рейтингу найбагатших людей світу від Forbes.

Так, Арно потіснив із лідерської позиції рейтингу винахідника та мільярдера Ілона Маска

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Статки президента групи компаній LVMH за останній рік збільшилися на 53 млрд дол. і становлять на сьогодні 211 млрд дол. Такий прибуток став найбільшим серед мільярдерів. І Арно – єдиний бізнесмен у списку, чий капітал перевищує 200 млрд дол.

Зауважимо, що 2022 року президент LVMH перебував лише на третій позиції рейтингу після засновника компанійTesla, SpaceX Ілона Маска та засновника Amazon Джеффа Безоса.

Водночас Маск 2023 року опинився на другій сходинці рейтингу найбагатший людей світу. Його капітал оцінююється у 180 млрд дол. Це на 39 млрд дол. менше, ніж минулого року.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, за підсумками 2022 року перші 500 найзаможніших людей світу втратили 1,4 трлн дол. Зокрема, Маск, Безос, Чанпенг Чжао та Марк Цукерберг втратили близько 392 млрд дол. зі своїх сукупних статків.

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