Маск боїться обідніти: пожалівся на значне падіння доходів від реклами у Twitter

Ілон Маск заявив про значне падіння доходів від реклами у Twitter.

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск, який також нещодавно придбав Twitter, пожалівся на падіння доходів від реклами у соціальній мережі.

Про це пише Reuters.

За його словами, доходи Twitter від реклами скоротилися майже вдвічі. Також у компанії велике боргове навантаження.

"Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми дозволимо собі розкіш зробити щось інше", - заявив мільярдер.

Звільнення тисяч працівників та скорочення витрат на хмарні послуги дозволило Twitter зекономити $1,5 млрд. Таку ж суму соціальна мережа платить щороку як відсотки від боргу.

"Це остання ознака того, що агресивних заходів щодо скорочення витрат після того, як Маск придбав Twitter у жовтні, недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік", - пише Reuters.

Для порятунку ситуації та повернення рекламодавців Макс найняв Лінду Яккаріно. Яка вже приступила до виконання обов'язків та повідомила інвесторам, що Twitter зараз зосереджується на партнерстві з авторами, а також веде переговори з політичними діячами, бізнесом з індустрії розваг та медіа.

У Twitter заявили, що вибрані творці контенту матимуть право на отримання частини доходу від реклами, який компанія заробляє, намагаючись залучити більше контенту на сайт.

Нагадаємо, Ілон Маск знову відзначився скандальною заявою щодо війни в Україні. Він заявив, що у разі "провалу" українського контрнаступу РФ зможе захопити ще більше наших територій.

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