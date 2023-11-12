Маск через амбіції нехтує безпекою працівників: на SpaceX не реєстрували сотень виробничих травм

В аерокосмічній компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX не реєстрували сотень виробничих травм.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Внаслідок однієї з таких травм 2014 року загинув колишній морський піхотинець 38-річний Лонні Леблан. Чоловік спробував своєю вагою притиснути пінопластові деталі під час транспортування на вантажівці. Унаслідок цього він упав, ударився головою об тротуар, і його визнали мертвим.

Зазначається, що в ході розслідування виявили щонайменше 600 таких травм. Серед них - порізи та рвані рани, переломи й ампутації кінцівок, ураження електричним струмом, поранення голови й очей.

Самі робітники розповіли, що намір Маска якнайшвидше колонізувати космос втілюється із запаморочливою швидкістю жертвами його працівників.

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Видання також пише, що сам Маск виявляв безтурботність щодо правил безпеки. Наприклад, "грав" із небезпечною для життя апаратурою. Ба більше, розповідають і про випадки, коли працівникам заборонили носити носити захисний жовтий одяг, тому що Макс "не любить яскравих кольорів".

"У січні 2022 року внаслідок серії порушень під час випробування ракетного двигуна Raptor V2 відлетіла деталь і пробила голову співробітника SpaceX Франсіско Кабади, він впав у кому. Дружина постраждалого заявила Reuters, що "компанія проігнорувала спроби сім'ї з'ясувати, чому він не був захищений", і висловила думку, що для менеджменту компанії "робітники просто одноразові", - вказано у повідомленні.

Попри це вказані нещасні випадки, SpaceX не подавало звітів про травми на робочому місці. Водночас сама компанія не відповіла на запитання Reuters, наголосили в агентстві.

Скандальні заяви Маска про Україну

Американський мільярдер Ілон Маск знову відзначився скандальною заявою. Цього разу відомий винахідник порадив Володимиру Зеленському відмовитися від контрнаступу і погодитися на мирні переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.

Американський мільярдер Ілон Маск на тлі гучних заявив, що Сполученим Штатам треба покращувати стосунки з Росією, хай і ціною України. Попри це, Старлінки передані ним, є сьогодні критичною інфраструктурою для війни.

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