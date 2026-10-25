Маск догрався: після відключень в Україні союзники США шукають альтернативу Starlink

Ілон Маск / © Associated Press

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Рішення американського бізнесмена Ілона Маска запровадити обмеження на використання Starlink Україною посилило занепокоєння союзників США щодо залежності від супутникової мережі SpaceX.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Європейські партнери побоюються, що залежність від Starlink створює ризики через можливість одностороннього відключення мережі без попередніх консультацій. Такий механізм фактично дає Маску змогу припинити доступ до критично важливого зв’язку.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно розкритикував використання комерційних продуктів для політичного впливу.

«Чим більше ви займаєтеся політикою за допомогою своїх продуктів, тим більшої шкоди завдаєте своєму бренду», — написав він Маску. Варшава бере участь у фінансуванні використання Starlink в Україні.

Як зазначає видання, головна проблема полягає у відсутності готової конкурентоспроможної альтернативи, яка могла б у короткі терміни забезпечити аналогічні можливості зв’язку.

Одним із небагатьох європейських операторів супутників на низькій навколоземній орбіті є OneWeb — дочірня компанія французького концерну Eutelsat.

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«Єдиною європейською компанією, здатною керувати супутниками на низькій навколоземній орбіті, де домінує SpaceX, є OneWeb, дочірня компанія французького концерну Eutelsat. Наразі OneWeb керує приблизно 650 супутниками і планує збільшити їхню кількість до приблизно 1 300 до 2030 року. У Starlink на орбіті вже перебуває понад 11 000 супутників», — пише видання.

Водночас технологія OneWeb має обмеження для використання безпосередньо на фронті в Україні. Її термінали громіздкіші, важчі та потребують більше енергії.

Перехід зі Starlink або військової версії Starshield на систему OneWeb також вимагав би заміни тисяч терміналів, оскільки SpaceX використовує власні технологічні рішення.

Канадська компанія супутникового зв’язку Telesat представила проєкт мережі Lightspeed, яка працюватиме на низькій навколоземній орбіті. Компанія позиціонує її як систему, що дасть користувачам більше суверенності у сфері зв’язку.

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За планом Telesat, перший із 288 супутників мають запустити у грудні, а повноцінну експлуатацію мережі планують розпочати на початку 2028 року.

Європейський Союз також працює над власною супутниковою інфраструктурою. ЄС уклав контракт із Eutelsat та двома іншими компаніями на створення мережі IRIS², яка має налічувати 348 супутників. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 17,5 млрд доларів, а запуск перших супутників заплановано на 2029 рік.

Попри ці плани, фінансові можливості європейських країн і Канади залишаються значно меншими порівняно з масштабами SpaceX, ринкова капіталізація якої, за наведеними у матеріалі оцінками, становить близько 2 трлн доларів.

Отже, створення альтернативи Starlink потребуватиме часу, значних інвестицій і розбудови власної технологічної інфраструктури. Для України це питання має особливе значення через роль супутникового зв’язку в забезпеченні військових комунікацій.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск звинуватив українських військових у використанні Starlink для наступальних ударів дронами.

Пізніше українські фахівці заявили, що використовувати саме цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках було технічно неможливо.

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