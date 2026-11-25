Ілон Маск / © Associated Press

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Нічні операції українських безпілотників потребують ретельного планування, значних обсягів даних і стабільного зв’язку з партнерами.

Про це йдеться в матеріалі The Economist.

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Нічні запуски українських дронів — це складні операції, які вимагають подолання дедалі потужніших російських систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Для цього необхідно опрацьовувати великі масиви інформації та підтримувати безперервний зв’язок із партнерами.

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Несподіване відключення Starshield, супутникового сервісу компанії SpaceX, у ніч проти 14 жовтня стало непередбаченим випробуванням для українських військових.

«Перше відключення сприймалося як попередження. Тепер же це виглядає як щось складніше», — зазначив офіцер елітних підрозділів українських Сил безпілотних систем.

Водночас жодна зі сторін не взяла на себе відповідальність за рішення обмежити роботу Starshield.

Власник SpaceX Ілон Маск робив заяви, які викликали запитання. Зокрема, він стверджував, що не контролює Starshield і що правила функціонування сервісу залишилися незмінними.

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Окремо увагу привернув його коментар про те, що «занадто багато говорять про те, що Україна — хороша країна, а Росія — погана». У матеріалі The Economist зазначається, що така риторика може свідчити про вплив російської пропаганди на погляди підприємця.

Представники адміністрації Трампа поклали відповідальність за ситуацію на SpaceX. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп не причетний до рішень, які стосуються роботи Starlink і Starshield.

Офіційно Starshield перебуває під управлінням SpaceX і контролем Пентагону.

Однак джерело в уряді США стверджує, що первинне рішення про зниження швидкості роботи українського Starshield у жовтні ухвалили без участі Міністерства оборони. За його словами, цей крок «не відповідав жодній звичайній процедурі чи президентському указу».

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Як додало джерело, частково роботу сервісу відновили лише після того, як Пентагон надіслав SpaceX повідомлення про невідповідність.

Співрозмовники, близькі до компанії, вважають малоймовірним, що ініціатива обмежити швидкість надходила від політиків. На їхню думку, подальші заяви посадовців засвідчили, що вони не до кінця розуміли принципи роботи технології.

«Вони не могли б придумати цю політику, не знаючи, що саме вони намагаються регулювати», — заявив один зі співрозмовників.

Колишній американський чиновник припустив, що Маск міг ініціювати обмеження за «неявної або явної» згоди президента Трампа та його представників, які займаються переговорами щодо війни в Україні.

Серед можливих мотивів такого рішення називають спробу посилити тиск на Київ, аби схилити Україну до поступок під час мирних переговорів. Один з українських командирів безпілотників так прокоментував ситуацію: «Вони намагаються нас вчити».

Спочатку Маск підтримував Україну, однак згодом його публічна позиція змінилася на критичнішу. У міру успіхів українських військових на полі бою його ентузіазм щодо допомоги Києву, як зазначає видання, згасав.

Деякі співрозмовники припускають, що підприємець міг спілкуватися телефоном із Путіним, хоча сам Маск це заперечує. Інші пов’язують його позицію з побоюваннями щодо можливої ядерної конфронтації.

«Влітку він, по суті, переконався, що саме я, Ілон Маск, — маю особисто запобігти третій світовій війні», — розповідав раніше високопоставлений американський чиновник.

Водночас дії Маска, Трампа та їхніх представників щодо обмеження доступу до сервісів уже привернули увагу демократів у Конгресі США. Сенатори від Демократичної партії доручили Маску зберегти всі документи, які можуть стосуватися цієї ситуації.

Інцидент також впливає на ставлення потенційних замовників до послуг SpaceX. Дедалі більше клієнтів непокояться, що компанія може відключати свої сервіси з політичних міркувань. Іноземні військові структури переглядають умови співпраці.

Колишній радник з кібербезпеки українських військових Володимир Степанець назвав ситуацію серйозною проблемою.

«Це величезна проблема. Події жовтня показують, що Starlink і Starshield несумісні з принципом суверенітету», — зазначив він.

Наразі Україна працює над альтернативними способами забезпечення зв’язку. За словами офіцерів Сил безпілотних систем, військові вже переходять на резервні рішення, зокрема використовують ретранслятори зв’язку з дронами. Однак така схема робить систему управління безпілотниками складнішою.

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX Ілона Маска залучила п’ятьох лобістів, пов’язаних із Демократичною партією США, на тлі підготовки конгресменів до розслідувань щодо бізнесу мільярдера, зокрема його діяльності в Україні.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на заяву мільярдера і керівника SpaceX Ілона Маска про так званий «державний переворот» в Україні у 2014 році.

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