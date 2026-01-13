Маск хоче створити Академію Зоряного флоту за мотивами "Стартреку"

Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Ілон Маск планує втілити наукову фантастику в реальність і заснувати “Академію Зоряного флоту”, натхненну всесвітом “Стартреку”.

Про це Маск сказав під час спілкування з журналістами.

За словами підприємця, мета проєкту – підготувати людей до польотів на інші планети та навіть за межі Сонячної системи.

Реклама

“Ми хочемо зробити “Зоряний шлях” реальним. Це не просто наукова фантастика”, – заявив Маск.

Він додав, що майбутні космічні кораблі будуть великими, з екіпажами людей, які подорожуватимуть до Місяця, інших планет і, зрештою, до інших зоряних систем, де можлива зустріч із позаземними цивілізаціями.

“Ми прагнемо, щоб одного дня фантастика перетворилася на наукові факти”, – підкреслив Маск, натякаючи на довгострокові плани освоєння космосу.

Нагадаємо, раніше SpaceX повідомила про серйозну аномалію з одним із супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті. Апарат втратив зв’язок і рухається у бік Землі.