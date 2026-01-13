- Дата публікації
Маск хоче створити Академію Зоряного флоту за мотивами "Стартреку"
Ілон Маск анонсував плани створити “Академію Зоряного флоту”, щоб підготувати людей до польотів на інші планети та за межі Сонячної системи.
Ілон Маск планує втілити наукову фантастику в реальність і заснувати “Академію Зоряного флоту”, натхненну всесвітом “Стартреку”.
Про це Маск сказав під час спілкування з журналістами.
За словами підприємця, мета проєкту – підготувати людей до польотів на інші планети та навіть за межі Сонячної системи.
“Ми хочемо зробити “Зоряний шлях” реальним. Це не просто наукова фантастика”, – заявив Маск.
Він додав, що майбутні космічні кораблі будуть великими, з екіпажами людей, які подорожуватимуть до Місяця, інших планет і, зрештою, до інших зоряних систем, де можлива зустріч із позаземними цивілізаціями.
“Ми прагнемо, щоб одного дня фантастика перетворилася на наукові факти”, – підкреслив Маск, натякаючи на довгострокові плани освоєння космосу.
Нагадаємо, раніше SpaceX повідомила про серйозну аномалію з одним із супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті. Апарат втратив зв’язок і рухається у бік Землі.