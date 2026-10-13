Маск кинувся рятувати республіканців: мільярдер витратив рекордну суму на вибори у США

Ілон Маск і Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск уже витратив близько 366 млн доларів на політичні кампанії напередодні проміжних виборів у США 2026 року.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дані про фінансування виборчих кампаній.

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За наявною інформацією, від початку виборчого циклу 1 січня 2025 року Маск витратив на політичну діяльність близько 366 млн доларів.

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Із цієї суми 276 млн доларів було спрямовано лише від липня 2026 року. Ці кошти мають допомогти республіканцям зберегти більшість у Конгресі, попри те, що перспективи демократів повернути контроль над Палатою представників і Сенатом покращилися.

Значну частину коштів мільярдер передав організаціям, які підтримують республіканців.

Зокрема, 158 млн доларів отримав Senate Leadership Fund — суперкомітет політичних дій, що працює над обранням республіканців до Сенату США.

Ще 76 млн доларів надійшло до America PAC — політичного комітету, створеного Маском. Організація підтримує кандидатів від Республіканської партії у семи ключових штатах і майже трьох десятках виборчих округів Палати представників.

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Нові дані про пожертвування та витрати політичних суперкомітетів мають бути оприлюднені після подання звітності за третій квартал у четвер.

Для порівняння, під час президентської кампанії 2024 року, на якій Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс, Маск витратив на політичну підтримку близько 290 млн доларів.

Таким чином, за наведеними даними, витрати мільярдера на нинішній виборчий цикл уже перевищили суму, яку він спрямував на підтримку Трампа під час попередніх президентських виборів.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск публічно підтримав Трампа в його критиці Володимира Зеленського, заявивши, що український президент нібито «зайшов надто далеко».

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Ми раніше інформували, що у Пентагоні занепокоєні тим, що участь Ілона Маска у новій стратегічній групі може посилити його вплив на оборонні рішення США та створити конфлікт інтересів.

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