Маск міг консультуватися із Путіним перед публікацією скандальних твітів: що каже сам винахідник

Нібито диктатор сказав Маску, що готовий на "переговори", якщо Крим залишиться окупованим РФ і якщо Україна визнає незаконну спробу анексії Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск перед публікацією низки скандальних твітів щодо війни в Україні консультувався з російським диктатором Путіним.

Про це пише видання Vice.

Американський політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ян Бреммер розповів, що що Маск сам зізнався йому про готовність Путіна "до переговорів". Зазначається, що диктатор "готовий до переговорів", але тільки якщо Крим залишиться окупованим РФ, якщо Україна визнає незаконну спробу анексії Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також Путін вимагає від України форму постійного нейтралітету.

За словами Бреммера, Маск сказав, що Путін заявив йому, що ці цілі будуть досягнуті "не дивлячись ні на що". Зокрема, з можливістю використання ядерної зброї, якщо ЗСУ зайдуть у Крим.

Також Бреммер стверджує, що Маск відмовив Україні в активації супутникового Інтернету Starlink на території окупованого півострова.

Сам Маск у Twitter спростував, що він спілкувався із Путіним незадовго до написання свого "мирного плану". Винахідник стверджує, що розмовляв із диктатором лише одного разу — 18 місяців тому. Темою спілкування був космос.

Скандал через висловлювання Ілона Маска

3 жовтня Ілон Маск у Twitter зробив низку скандальних заяв щодо Україні, які зводилися ледь не до заклику капітулювати перед РФ.

Зокрема, він запропонував "віддати" Крим Росії, провести нові псевдореферендуми на окупованих територіях і зобов'язати Україну постачати воду у Крим.

Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Крім того він написав, що "у східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".

7 жовтня Маск написав, що він - "фанат України, але не Третьої світової війни".

Українські соцмережі вибухнули мемами через скандальні заяви Маска. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

Українські політики також відреагували на скандальні дописи Маска. Відписав і особисто Володимир Зеленский.

Правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський вважає, що Маск міг зробити свою скандальну заяву про Україну з подачі спецслужб Росії, які вербують лідерів громадської думки по всьому світу.

Читайте також: