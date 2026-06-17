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Маск може долучитися до роботи з українськими військовими: який напрям називають експерти
На думку експертів, поєднання технологій компанії Ілона Маска з українськими напрацюваннями може відкрити новий напрям автономного захисту від дронів.
Ілон Маск і SpaceX можуть зацікавитися співпрацею з українськими розробниками оборонних технологій, якщо Іран перейде від погроз до атак по інфраструктурі компанії на Близькому Сході.
Про це йдеться в матеріалі Forbes.
Таку думку висловив засновник аналітичного центру New Space Economy Брайан Херлі, який спеціалізується на космічній обороні та комерційних супутникових технологіях.
За його словами, Іран може розглядати інфраструктуру SpaceX і Starlink як частину військового поля бою через роль супутникового зв’язку у сучасних конфліктах. Раніше пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції іранське медіа заявило, що об’єкти SpaceX, включно з наземними станціями Starlink у країнах Близького Сходу, можуть стати цілями.
Іранське агентство Fars стверджувало, що американські та ізраїльські військові нібито використовували технології Starlink і навіть “програмне забезпечення Twitter” під час атак по Ірану. Водночас Херлі зазначає, що відкритих доказів прямої участі SpaceX або Starlink у військових операціях США проти Ірану наразі немає.
«Іран може виходити з таких припущень або тверджень, спираючись на роль Starlink в Україні», — пояснив експерт.
Чому тут може бути важливий український досвід
Херлі вважає, що у разі атак по SpaceX або Starlink на Близькому Сході компанія та регіональні уряди можуть звернути увагу на український досвід протидії дронам.
Україна за час повномасштабної війни накопичила значний практичний досвід у боротьбі з російсько-іранськими ударними безпілотниками, зокрема типу “Шахед”. Йдеться про використання недорогих перехоплювачів, засобів радіоелектронної боротьби, сенсорів і швидку адаптацію до нових тактик атак.
«Якщо Іран почне завдавати ударів по SpaceX, терміналах Starlink або подібній інфраструктурі на Близькому Сході, це дасть регіональним урядам і SpaceX вагоміші підстави розглядати заходи протидії безпілотникам за українським зразком», — сказав Херлі.
На його думку, саме українські рішення середньої вартості можуть бути ефективнішими проти дешевих дронів, ніж використання дорогих американських ракет-перехоплювачів.
Експерт зазначив, що застосовувати ракети Patriot або THAAD вартістю у мільйони доларів проти значно дешевших ірансько-російських дронів не завжди має сенс з економічного погляду.
Як SpaceX може використати свої технології
Херлі припускає, що SpaceX потенційно могла б поєднати власні сильні сторони з українським бойовим досвідом. Йдеться про автономні системи управління, штучний інтелект, супутниковий зв’язок, високоточні сенсори, картографічні дані та масштабне виробництво.
За словами експерта, компанія може стати помітним гравцем у сфері автономного захисту від дронів, якщо об’єднає свої технологічні можливості з практичним досвідом України.
«Досвід України на полі бою був би дуже важливим», — наголосив Херлі.
Він додав, що SpaceX уже має досвід автономних польотів, систем управління в реальному часі, швидкого оновлення програмного забезпечення, стійкого зв’язку та великого виробництва. Саме такі можливості, за його словами, важливі у боротьбі з масовими атаками дешевих дронів.
Росія та Іран можуть копіювати підхід до атак на Starlink
Експерти також звертають увагу, що Іран може наслідувати російську практику атак по інфраструктурі Starlink. У війні проти України Москва намагається знищувати або придушувати термінали супутникового зв’язку, розглядаючи їх як елемент військової інфраструктури.
Фахівчиня з космічної безпеки Secure World Foundation Вікторія Самсон зазначає, що Іран, копіюючи російські підходи, може спробувати розширити атаки на обладнання SpaceX у регіоні.
Херлі також вказує на поглиблення військової співпраці між Росією та Іраном. За його словами, обидві країни зацікавлені у зменшенні переваг, які Захід отримує завдяки комерційним космічним системам.
«Комерційні супутникові мережі дедалі частіше розглядаються як стратегічна інфраструктура, а не як нейтральні фонові сервіси», — зазначив він.
Чи може це перерости у новий напрям оборонної співпраці
Поки що йдеться не про оголошену угоду, а про можливий сценарій, який експерти вважають логічним у разі ескалації. Якщо загрози Ірану проти інфраструктури SpaceX стануть реальними, компанія може шукати рішення для захисту від дронів і ракетних атак.
У такому разі український досвід може виявитися одним із найцінніших, адже Україна фактично стала полігоном для швидкого розвитку систем протидії безпілотникам.
За оцінкою Херлі, поєднання технологічних можливостей SpaceX з українським досвідом у боротьбі з дронами може створити новий сегмент автономної оборони від безпілотних загроз.
Раніше повідомлялось, що Україна успішно провела випробування власної зенітної ракети, призначеної для боротьби з балістичними цілями. Наразі виріб перебуває у стані готовності до виконання завдань.