Маск назвав американського сенатора зрадником через Україну – той йому відповів

Американський мільярдер Ілон Маск назвав зрадником американського сенатора, астронавта та ветерана Марка Келлі через підтримку України. Проте Келлі не змовчав і відповів.

Про це свідчать дописи Келлі та Маска в соцмережі "Х".

"Зрадник? Ілоне, якщо ти не розумієш, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою та забезпечує нашу безпеку, можливо, тобі варто залишити це тим із нас, хто розуміє", – написав Келлі у відповідь.

Зазначимо, що Маск накинувся на Келлі під його дописом про візит до України.

"Щойно поїхав з України. Те, що я побачив, довело мені, що ми не можемо відмовитися від українського народу. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але будь-яка угода має захищати безпеку України і не може бути поступкою Путіну", – написав Келлі.

В коментарях під дописом він також наголосив, хто винен у війні в Україні.

"Путін думав, що це буде триденна операція з захоплення Києва і контролю над усією Україною", – зазначив Келлі.

Він наголосив, що задуми кремлівського очільника не справдилися через, зокрема, підтримку з боку США та інших країн. Келлі наголосив, що припинення цієї підтримки зараз "ставить під ризик усе, за що так багато українців поклали свої життя". Тож призупинення військової допомоги лише ускладнило боротьбу України.

"У них закінчується певна зброя, яка вже пройшла більшу частину шляху до України. Припинення передавання цієї зброї лише допоможе росіянам. Росіяни стануть більш впевненими в собі і намагатимуться вибити більш жорстку угоду на переговорах про припинення вогню. Це не складно. Ми повинні вести переговори з позиції сили", – додав сенатор.

Мільярдер Ілон Маск коротко прокоментував слова сенатора.

"Зрадник", – написав Маск.

Нагадаємо, нещодавній обвал фондового ринку вдарив по статках Ілона Маска. Він збіднів на 111 млрд дол. Це сталося через падіння акцій Tesla на понад 40%.

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