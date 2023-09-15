Маск назвав Тайвань частиною Китаю: в МЗС різко дорікнули за це та Україну

Джозеф Ву наголосив, що "Тайвань – не частина Китаю і точно не продається".

Мільярдер Ілон Маск назвав самоврядний острів Тайвань "невіддільною частиною Китаю" та був розкритикований головою тайванського МЗС Джозефом Ву.

Свою заяву Маск зробив під час онлайн-участі у саміті All-in у Каліфорнії, повідомляє CNN.

Мільярдер ще й звинуватив Тихоокеанський флот США у тому, що той "силою припинив будь-які спроби возз’єднання" Тайваню з Китаєм.

"Політика Пекіна полягає у возз’єднанні Тайваню та Китаю. На їхню думку, вірогідно, можна провести аналогію із Гаваями чи чимось подібним: Тайвань – невіддільна частина Китаю, яка випадково не є складовою Китаю переважно тому, що Тихоокеанський флот США силою припинив будь-які спроби возз’єднання", – заявив американський мільярдер.

Він також наголосив, що "добре" розуміє Китай.

Відповідь Тайваню на заяву Маска

Очільник МЗС Тайваню Джозеф Ву розкритикував висловлювання Маска, дорікнувши ще й за спробу "зриву контрнаступу України".

"Сподіваюся, Маск може також попросити Комуністичну партію Китаю відкрити для своїх громадян платформу Х. Можливо, він вважає, що ця заборона – хороше рішення, як і вимикання Starlink для зриву контрнаступу України проти Росії", – заявив Ву.

"Послухайте, Тайвань – не частина Китаю і точно не продається", – наголосив міністр у дописі в соцмережі Х.

Зауважимо, що соцмережа Х та інші західні соцмережі вже давно заблоковані у Китаї.

До слова, наприкінці серпня видання Yahoo написало у своєму матеріалі, що США готуються до потенційної війни з Китаєм у Тихому океані. Саме тому Штати уклали контракт на розробку прототипу літака Blended Wing Body, в якому оптимізують функції.

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