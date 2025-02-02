Маск назвав USAID злочинною організацією: у чому він звинуватив Агентство США

Співробітники Департаменту Маска фізично намагалися отримати доступ до штаб-квартири USAID у Вашингтоні. Спочатку їх зупинили. Зрештою вони отримали доступ до конфіденційної інформації Агентства.

Американський бізнесмен, власник соцмережі Х і голова новоствореного Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Про це Маск написав в соцмережі Х.

"Чи знаєте ви, що USAID, використовуючи ваші податкові долари, фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, які вбили мільйони людей?" - написав він.

Зазначимо, що двох посадовців USAID, а саме директора відділу безпеки USAID Джон Вурхіза і його заступника, відправили у відпустку через відмову передати секретні документи комісії Маска, про що повідомляло CNN із посиланням на джерела.

Співробітники Департаменту урядової ефективності (DOGE) вимагали, щоб їх впустили, і погрожували викликати співробітників Служби маршалів США, щоб отримати доступ усередину.

Співрозмовники додають, що представники DOGE хотіли отримати доступ до систем безпеки, особистих файлів, а також доступ до секретної інформації. Зрештою вони отримали все, зокрема звіти на основі даних розвідки.

Додамо, що сторінку USAID у соцмережі Х заблоковано. Вона налічувала майже один мільйон передплатників.

Сторінки USAID у соцмережі Х більше немає

Нагадаємо, після призупинення США фінансування від USAID на 90 днів мають пройти консультації з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні, про що сказала заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук.

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