Маск не пройшов у Твітері випробування війною в Ізраїлі: як соцмережа почала масово публікувати фейки та скриншоти з ігор

В соцмережу внесли зміни в політику безпеки контенту, наслідки якої тепер яскраво очевидні в момент геополітичної кризи.

Повідомлення про війну в Ізраїлі призвели до плутанини, дезінформації та конфліктів в соцмережі Twitter, яку Ілон Маск переназвав в Х. Зміни політики перетворили сайт на ненадійний ресурс під час кризи.

Про це пише Bloomberg.

Через кілька годин після того, як озброєні бойовики ХАМАС із Сектора Гази увірвалися в Ізраїль, здійснивши найзначнішу атаку на країну за десятиліття, неперевірені фотографії та відео ракетних ударів з повітря, руйнування будівель і будинків та інші пости, що зображують військове насильство — в Ізраїлі та Газі — стали активно розповсюджуватися по соцмережі.

Багато користувачів публікували старі зображення збройних конфліктів, видаючи їх за нові, і були підштовхнуті анонімними обліковими записами з синіми галочками, що сигналізує про те, що вони придбали верифікацію за “преміальною” службою підписки X.

Інші облікові записи публікували військові кадри, які насправді походять із відеоігор. Кілька вірусних неправдивих висловлювань були висунуті ультраправими експертами на платформі, що є загальною тактикою для збільшення охуплення.

Майк Ротшильд, дослідник теорії змови, який вивчав вірусну неправду в соціальних мережах, сказав, що новина про атаку на Ізраїль була “першим справжнім випробуванням Twitter Ілона Маска, і вона зазнала вражаючої невдачі”.

Зазначимо, що компанія X, яка перебуває у власності Маска з жовтня 2022 року. В соцмережу внесли зміни в політику безпеки контенту, наслідки якої тепер яскраво очевидні в момент геополітичної кризи. Протягом останнього року компанія пом’якшила правила своєї платформи, скоротила співробітників, які відповідають за довіру та безпеку, попередньо заявивши, що розширить команду. Крім того, Маск відновив колись заблоковані облікові записи - зокрема, російських пропагандистів, які поширювали дезінформацію щодо війни в Україні.

“Тепер майже неможливо розрізнити, що є фактом, що є чутками, що є теорією змови, а що є тролінгом. Зміни Маска не просто зробили X марним під час кризи. Вони зробили ще гірше”, - зауважив Майк Ротшильд.

Сам Маск рекомендував користувачам в своєму пості стежити за обліковими записами, які відомі тим, що нерідко поширювали неправдиву або оманливу ​​інформацію. Проте згодом він цей пост видалив.

Нагадаємо, що президент Ірану привітав ХАМАС із перемогою у війні проти Ізраїлю.

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