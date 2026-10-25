Маск несподівано заступився за російських окупантів, які "гинуть під ударами дронів"

Ілон Маск / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск закликав проявити співчуття до російських військових, які гинуть у війні проти України, назвавши їх «бідними російськими призовниками», які нібито не мають вибору, окрім як воювати й помирати під ударами українських безпілотників.

Такий коментар він залишив у соцмережі X у відповідь на допис цифрового художника та ілюстратора Skscartoon.

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«Бійня українців і росіян має припинитися. Ми повинні проявити співчуття й до бідних російських призовників — у цих хлопців немає іншого вибору, як воювати й гинути під ударами БПЛА», — написав Маск.

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Коментар мільярдера з’явився після його публікації про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink, у якій він стверджував, що українські військові нібито використовували систему для «наступальних атак безпілотниками з метою вбивства людей». Водночас Маск наголосив, що Starlink відіграв вирішальну роль у перші дні повномасштабного вторгнення Росії та допоміг Україні уникнути захоплення.

Художник Skscartoon іронічно відреагував на заяви американського підприємця, припустивши, що мотиви надання Україні Starlink і подальшого обмеження його використання нібито однакові.

«Причина, чому Ілон надав Україні Starlink, є точно такою ж, із якої він його для них обмежив: він хоче рятувати людські життя», — написав ілюстратор.

У відповідь Маск закликав співчувати російським військовим, які гинуть під ударами українських безпілотників. При цьому він проігнорував те, що до російської армії заманюють контрактиків, Росія веде загарбницьку війну проти України, а її військові беруть участь у бойових діях на українській території.

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Нагадаємо, українські фахівці раніше заперечили звинувачення Маска щодо використання саме цивільного Starlink для виконання бойових місій на безпілотниках. Вони пояснювали, що звичайні термінали не призначені для роботи в русі без відповідної авторизації: для їх використання на рухомих платформах потрібне внесення до спеціальних списків і підключення до відповідної військової системи.

Йдеться, зокрема, про Starshield — систему супутникового зв’язку для державних і військових потреб США. Вона пов’язана з урядовими замовленнями та контролем американської влади, а не лише з рішеннями приватної компанії Маска SpaceX.

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