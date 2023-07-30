Маск незаконно встановив логотип Twitter на будівлі офісу – у США почали розслідування

Американський мільярдер, генеральний директор Twitter, Tesla і SpaceX Ілон Маск днями встановив на офісі своєї компанії Twitter величезний логотип у вигляді букви "X", що знаменувало ребрендинг компанії та однойменної соцмережі. Проте логотип порушує місцеві закони.

Про це пише Associated Press.

Так, за законами Сан-Франциско, де розміщений офіс компанії Twitter, перш ніж встановити вивіску чи логотип на будівлі, потрібно отримати на це відповідний дозвіл.

Місто Сан-Франциско порушило скаргу та розпочало розслідування щодо гігантського знаку "X", який був встановлений у п’ятницю на даху будівлі в центрі міста.

"Для встановлення цього знаку також необхідна перевірка та погодження планування. Місто подає скаргу та розпочинає розслідування", - заявили у Департаменті будівельної інспекції Сан-Франциско.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Міська влада каже, що заміна літер чи символів на будівлях або встановлення вивіски на них вимагає дозволу з міркувань проєктування та безпеки.

Знак "X" з’явився після того, як у понеділок поліція Сан-Франциско не дозволила працівникам прибрати культову "пташку" та логотип бренду з боку будівлі, заявивши, що вони не закрили тротуар, щоб убезпечити пішоходів, якщо щось впаде.

Патрік Ханнан, прессекретар Департаменту будівельної інспекції, заявив на початку цього тижня, що для будь-якої заміни літер або символів потрібен дозвіл, щоб забезпечити "відповідність історичному характеру будівлі" та переконатися, що доповнення безпечно прикріплені до вивіски.

Нагадаємо, США закуплять для України термінали Starlink, які Маск не зможе відключати, коли заманеться.

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