Маск особисто наказав обмежити Starlink для України: що з'ясували журналісти WSJ

Маск / © Associated Press

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Засновник SpaceX Ілон Маск особисто віддав наказ обмежити роботу військової версії Starlink для України. Рішення, запроваджене 14 жовтня, порушило роботу частини українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів, які використовують для захисту від російських атак.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

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За даними журналістів, Маск особисто ухвалив рішення про обмеження супутникового зв'язку. Це спричинило занепокоєння в Києві та плутанину серед представників адміністрації Дональда Трампа.

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Обмеження негативно вплинули на можливості українських безпілотників, зокрема тих, які застосовують для перехоплення російських повітряних цілей.

Що обговорювали Маск і Трамп

Як з'ясували журналісти, перед запровадженням обмежень Маск контактував із кількома високопосадовцями американської адміністрації, зокрема з Дональдом Трампом.

За інформацією WSJ, президент США та власник SpaceX обговорювали ситуацію зі Starlink як до запровадження обмежень, так і після цього.

Обидва раніше висловлювали невдоволення українськими ударами по російських нафтопереробних заводах.

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Трамп неодноразово заявляв, що атаки на російську нафтову інфраструктуру нібито спричиняють зростання цін на енергоносії у США. Це питання набуло особливого значення напередодні проміжних виборів до американського Конгресу.

Водночас залишається незрозумілим, чи погоджував президент США обмеження Starlink безпосередньо.

Сам Трамп публічно заявив, що не знає, хто ухвалив відповідне рішення.

Обмеження Starlink спричинили напруженість між Україною та США

За інформацією видання, раптові зміни в роботі супутникового зв'язку стали несподіванкою не лише для української сторони, а й для частини американських посадовців.

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В адміністрації Трампа виникли суперечності щодо того, чи діяв Маск самостійно, чи координував свої дії з представниками Білого дому.

Водночас представники американської влади заперечували, що адміністрація віддавала розпорядження обмежити роботу системи.

Президент України Володимир Зеленський та українські дипломати у Вашингтоні намагалися з'ясувати причини запровадження обмежень і домогтися відновлення повноцінного доступу до супутникового зв'язку.

Ситуація зі Starlink додатково загострила відносини між Києвом і Вашингтоном, які вже ускладнилися через розбіжності щодо українських ударів по російській енергетиці.

Нагадаємо, раніше американський сенатор-демократ Кріс Кунс вимагав від SpaceX пояснити, хто наказав обмежити роботу Starlink для України та з яких причин було ухвалено таке рішення.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

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