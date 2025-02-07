Маск підняв тривогу: США ризикують програти наступну війну без переозброєння армії

Під час перегляду програм озброєнь США слід орієнтуватися на те, як змінилися бойові дії у 21 сторіччі, переконаний Ілон Маск.

Сполучені Штати Америки мають розпочати переозброєння своєї армії. Водночас під час перегляду програм озброєнь слід орієнтуватися на те, як змінилися бойові дії у 21 сторіччі.

Без "негайних і кардинальних" змін наступну війну США "з тріском програють". У цьому впевнений американський мільярдер Ілон Маск, він зробив відповідний допис у соцмережі X.

Маск зробив ретвіт допису директора венчурної компанії Social Capital Хамата Паліхапітії щодо заявлених намірів Військово-морських сил США витрачати 40 мільярдів доларів на рік протягом наступних 30 років на обслуговування 364 кораблів. На думку Паліхапітії, значно ефективніше було би розвивати напрям безпілотної авіації. Він наголосив, що ВМС США могли б витратити "частину коштів" на придбання 10 тис. дронів та "накрити ними увесь світ".

Твіт директора венчурної компанії Social Capital Хамата Паліхапітії / Фото: скриншот з відео

Ілон Маск, коментуючи цю думку, пішов далі і розкритикував програми стратегії США щодо озброєння.

"Американські програми озброєнь необхідно повністю переробити. Поточна стратегія полягає у створенні невеликої кількості зброї за високу ціну для ведення вчорашньої війни. Якщо не буде внесено негайних і кардинальних змін, Америка з тріском програє наступну війну", – написав мільярдер.

Твіт Ілона Маска / Фото: скриншот з відео

Раніше президент США Дональд Трамп розповів про повноваження бізнесмена Ілона Маска, який очолює ініціативу зі скорочення федерального уряду. Маск, за словами Трампа, не діятиме "без схвалення" адміністрації президента.

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