Маск почав розмірковувати про ядерний удар Росії по США та Європі: "Може знищити їх менш ніж за 30 хвилин"

Ілон Маск продовжує обговорювати у соцмережах російське вторгнення до України. Цього разу він висловився про можливий ядерний удар РФ по США та Європі.

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск вважає, що Росія має можливість повністю знищити США і Європу ядерними ракетами менш ніж за 30 хвилин.

Про це він написав у Twitter.

При цьому він уточнив, що рівноцінну можливість мають й у США та Європа.

"Напевно жодна розумна людина не почне ядерну війну? Проблема з цією логікою полягає в тому, що якби ми мали справу з розумними людьми, у нас би не було війни. Росія здатна повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки. Дивовижна кількість людей цього не знає. Звичайно, було би божевіллям їх використовувати, але божевілля взагалі опинитися в такій ситуації", — написав Маск.

Russia has the ability to destroy USA & Europe utterly with nuclear missiles in less than 30 minutes & vice versa.



A surprising number of people don’t know this.



Of course, it would be MAD to use them, but it is also MAD to be in this situation at all. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Скандальні заяви Ілона Маска про Україну

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск 3 жовтня збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Крім того, він написав, що "у східних регіонах більшість населення надає перевагу Росії". Маск запустив у своєму Twitter голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питання Криму.

У відповідь президент України Володимир Зеленський поставив у Twitter своє жартівливе голосування:

"Який Ілон Маск вам більше подобається:

Коли підтримує Україну;

Коли підтримує Росію".

Натомість 7 жовтня Маск написав, що він "фанат України, але не Третьої світової війни".

Українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

Своєю чергою, волонтер і шоумен Сергій Притула запропонував українцям купити підручник з історії для винахідника, який вже відправили до свого адресата.