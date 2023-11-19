Маск погрожує "термоядерним позовом" через бойкот компаніями його соцмережі X

Бізнесмен звинувачує у "шахрайській атаці" на його соцмережу.

Ілон Маск заявив, що подасть "термоядерний позов" проти некомерційної організації Media Matters та інших, оскільки компанії, включаючи Disney, Apple і IBM відмовились від співпраці з соцмережею X на тлі антисемітського скандалу.

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Про це інформує Politico.

Media Matters, американська група, яка називає себе "прогресивним дослідницьким та інформаційним центром", який відстежує "медіа на наявність дезінформації", на початку цього тижня опублікувала дослідження, яке показує, що X розміщував рекламу поруч із пронацистськими публікаціями.

Генеральний директор соцмережі X Лінда Яккаріно стверджувала, що бренди тепер захищені від ризику бути поруч з потенційно токсичним вмістом на платформі.

"Другий суд відкривається в понеділок", — написав Маск у своєму пості на X. "X Corp подасть термоядерний позов проти Media Matters і всіх тих, хто брав участь у цій шахрайській атаці на нашу компанію", — сказав він.

Маск також опублікував заяву із заголовком "Підтримайте X, щоб захистити свободу слова", і додав, що Media Matters "повністю спотворює реальність у соцмережі X".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск підтримав антисемітський пост у соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter), у якому членів єврейської громади звинувачують у пропаганді “діалектичної ненависті” проти білих людей.

Крім того, ми раніше інформували, що компанія Apple повністю припиняє роботу з соцмережею X через скандальну заяву Маска.

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