Маск погрожує заборонити використання ґаджети Apple у своїх компаніях: у чому причина

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв заборонити використовувати у своїх компаніях пристрої Apple, якщо в них буде інтегровано на рівні операційної системи технології штучного інтелекту

Про це Маск написав у соцмережі X.

"Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприпустиме порушення безпеки... А відвідувачам доведеться залишати свої пристрої Apple на вході, де вони зберігатимуться у клітці Фарадея", – написав Маск.

Нагадаємо, нещодавно компанія Apple підписала угоду з OpenAI про використання технології цього стартапу в iPhone, що є частиною ширшої програми з упровадження функцій штучного інтелекту у власні пристрої.

Читайте також: