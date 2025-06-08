Маск погрожує вивести з експлуатації космічний корабель Dragon: які будуть наслідки для NASA

Засновник SpaceX Ілон Маск / © Associated Press

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«Війна» між засновником SpaceX Ілоном Маском та президентом США Дональдом Трампом може призвести до серйозних наслідків для американської космічної галузі. Публічна суперечка між ними викликала сумніви щодо майбутнього космічної програми США та поставила під загрозу багатомільярдні урядові контракти SpaceX.

Про це пише Live Science.

Конфлікт між Маском та Трампом розгорається

Гучний конфлікт між президентом Дональдом Трампом та засновником SpaceX Ілоном Маском 5 червня поставив під сумнів майбутнє американської космічної індустрії. «Війна слів» може поставити під загрозу урядові контракти SpaceX на суму 22 мільярди доларів із численними космічними програмами США, хоча реальна цифра, що залишається засекреченою, може бути значно вищою.

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Після погроз Трампа на його платформі Truth Social про можливе скасування урядових контрактів і субсидій, наданих компаніям Маска, генеральний директор SpaceX заявив, що його космічна компанія «негайно розпочне виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon». Однак, через кілька годин, Маск відповів підписнику, який порадив йому «охолонути»: «Гарна порада. Добре, ми не будемо виводити Dragon з експлуатації».

Космічна місія «Artemis 3» під загрозою

Капсула Dragon від SpaceX — це багаторазовий космічний корабель, здатний перевозити до семи пасажирів і вантаж на навколоземну орбіту і назад. NASA наразі покладається на цю капсулу для відправлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Отже, скасування цих урядових контрактів фактично позбавляє США можливості запускати астронавтів у космос з американської землі.

NASA також значною мірою покладається на SpaceX для інших космічних програм. Компанія обрала Starship Human Landing System (HLS), варіант місячного посадкового модуля космічного корабля наступного покоління, для першої за понад 50 років висадки американських астронавтів на Місяць у рамках місії Artemis 3 у 2027 році. NASA інвестує 4 мільярди доларів у розробку Starship, і скасування цього контракту може серйозно ускладнити роботу NASA та майбутнє космічної галузі США.

Відставання конкурентів SpaceX збільшує ризики NASA

Хоча існують інші конкуренти, такі як Blue Origin Джеффа Безоса та космічний корабель Starliner від Boeing, вони значно відстають від SpaceX. Капсула Starliner ще не сертифікована для оперативних місій з астронавтами та минулого року «ув’язнила» двох астронавтів на МКС на дев’ять місяців. Астронавти повернулися на Землю 18 березня на борту капсули SpaceX Dragon, і ні Boeing, ні NASA не надали значних оновлень щодо виправлень, які зроблять Starliner придатним для польотів.

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Лідерство SpaceX над конкурентами відображено й у розмірі її державних субсидій. У квітні Космічні сили США надали компанії майже 6 мільярдів доларів на контракти із запуску, тоді як United Launch Alliance (Boeing) отримала 5,4 мільярда доларів, а Blue Origin — 2,4 мільярда доларів.

У відповідь на суперечку між Маском і Трампом, прессекретар NASA Бетані Стівенс відмовилася коментувати ситуацію зі SpaceX, але заявила, що NASA «продовжуватиме працювати з галузевими партнерами, щоб забезпечити досягнення цілей президента в космосі».

Заступник адміністратора NASA Лорі Гарвер зазначила, що скасування контактів SpaceX не тільки не відповідає національним інтересам, але й, ймовірно, буде незаконним. Однак вона також додала, що «дії генерального директора SpaceX, який погрожує вивести з експлуатації космічний корабель, ставлять під загрозу життя астронавтів, що є неприпустимим».

Нагадаємо, альянс Трампа і Маска розпався, перетворивши колишніх союзників на запеклих ворогів. Президент США був розчарований, обговорюючи свій публічний розрив з мільярдером і ексочільником DOGE.

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