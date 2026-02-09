Маск пообіцяв оплатити адвокатів свідкам у справі Епштейна: що відомо

Ілон Маск / © Associated Press

Американський мультимільярдер Ілон Маск оголосив, що готовий фінансувати адвокатів для кожного, хто надасть правдиві свідчення у справі померлого фінансиста Джеффрі Епштейна. Таку ініціативу власник соцмережі X озвучив у відповідь на дискусію про те, чому ймовірні жертви досі не називають імен відомих клієнтів засудженого злочинця через страх судового переслідування.

Про це пише BILD.

Бізнесмен наголосив, що вважає нинішню ситуацію неприпустимою, оскільки значна кількість причетних до насильства над неповнолітніми досі не притягнута до відповідальності.

«Я заплачу за захист кожного, хто говорить правду про цю справу і за це піддається судовим позовам. Я роблю все можливе заради справедливості. Це непристойно, що так багато людей уникають відповідальності за насильство над неповнолітніми. Кількість звинувачень проти клієнтів Епштейна не повинна залишатися нульовою», — заявив Маск.

Водночас він прокоментував оприлюднене раніше електронне листування, у якому він цікавився заходами на острові Епштейна. Маск категорично заперечив свою присутність на будь-яких вечірках чи борту літака фінансиста, підкресливши, що його візит так і не відбувся.

«Я НЕ був ні на одній з вечірок Епштейна, ні в його літаку, ні на його острові. Але багато інших були. Ті, хто вчинив тяжкі злочини, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності», — додав він.

Підприємець також виступив із вимогою відкрити архіви відеозаписів, які Епштейн робив на своїх об’єктах. На думку Маска, це єдиний спосіб розвіяти сумніви щодо причетності тих чи інших осіб.

«Він все знімав. Це розвіє всі сумніви. Мене немає ні в одному з цих відео, але багато відомих людей, особливо з числа лівих, — є», — підсумував Ілон Маск.

Що відомо про справу Епштейна

Джеффрі Епштейн — впливовий фінансист, який десятиліттями товаришував із президентами та зірками. Справа проти нього розпочалося у 2005 році зі скарги батьків 14-річної дівчини. Поліція Флориди тоді вперше отримала заяву про те, що мільярдер розбещував дитину у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом слідство з’ясувало, що з 2002 по 2005 рік Епштейн створив цілу систему отримання сексуальних послуг від неповнолітніх у своїх маєтках на Мангеттені та у Флориді.

Попри серйозні звинувачення, у 2010 році він зміг вийти на волю умовно-достроково. Проте правоохоронці Нью-Йорка офіційно зареєстрували його як сексуального злочинця з найвищим («третім») рівнем ризику рецидиву. Лише у 2019 році справу відновили, що призвело до повторного арешту мільярдера. Проте дочекатися вироку він не встиг: 66-річний фінансист вкоротив собі віку в тюремній камері невдовзі після затримання.

Протягом десятиліть Епштейн підтримував дружні зв’язки з такими постатями, як Дональд Трамп, Білл Клінтон та британський принц Ендрю. Саме участь світових лідерів у світському житті фінансиста породила безліч теорій змов та звинувачень у тому, що впливові друзі допомагали йому уникати відповідальності.

Нові розсекречені архіви додали справі ще більшого резонансу. Зокрема, у файлах понад тисячу разів згадується прізвище російського диктатора Путіна, а також містяться твердження, що Білл Гейтс нібито підхопив венеричне захворювання через контакти з російськими дівчатами.

Крім того, листування розкрило деталі того, як саме Епштейн організовував для принца Ендрю знайомства з дівчатами в Лондоні, влаштовуючи приватні вечері та передаючи контакти для особистого спілкування.

Також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер опинився в центрі скандалу через призначення послом країни в США Пітера Мандельсона, який товаришував із Джеффрі Епштейном.