Ілон Маск / © Associated Press

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Мільярдер Ілон Маск заявив, що кожна дитина у США отримає дві акції SpaceX: одну від компанії та одну від нього особисто.

Про це повідомляє Reuters.

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Раніше SpaceX оголосила про намір передати по одній новій акції класу A на кожен чинний рахунок програми Trump Account. Маск повідомив у соцмережі X, що додасть до цього ще одну акцію зі свого пакета.

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За даними Reuters, на закритті торгів 25 листопада одна акція SpaceX коштувала $127,44. Таким чином, вартість двох акцій становила $254,88, а всієї ініціативи — майже $18 млрд. Фактична вартість подарунка залежатиме від котирувань на момент передачі.

В окремому дописі Маск уточнив строки: акції від SpaceX мають надійти у грудні 2026 року, а від нього особисто — у червні 2027-го, після завершення періоду обмеження на продаж акцій.

Нагадаємо, компанія SpaceX Ілона Маска залучила п’ятьох лобістів, пов’язаних із Демократичною партією США, на тлі підготовки конгресменів до розслідувань щодо бізнесу мільярдера, зокрема його діяльності в Україні.

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