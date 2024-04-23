Маск посварився з урядом Австралії через "цензуру": його назвали "чванливим мільярдером"

Маск звинуватив владу Австралії у цензурі після їхньої реакції на публікацію відео теракту у Сіднеї.

Мільярдер Ілон Маск розкритикував прем'єра Австралії Ентоні Альбанезе після того, як суд зобов'язав соцмережу Twitter (X) видалити відеозапис терористичного акту в Сіднеї.

Про це повідомляють The Guardian і Reuters.

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Суд Австралії зобов'язав X тимчасово приховати відео інциденту, на якому підліток завдав ножових поранень двом відвідувачам церкви в Сіднеї, а також місцевому священику.

У X відповіли, що заблокували повідомлення австралійських користувачів. Але інспектор Австралії з електронної безпеки наполіг на тому, що слід видалити весь контент, оскільки він демонструє явне насильство.

Мільярдер своєю чергою опублікував мем, який показав, що X означає "свободу слова та правду", тоді як інші платформи соціальних мереж представляють "цензуру та пропаганду".

Над карикатурою Маск написав повідомлення: "Не вірте мені на слово, просто запитайте прем'єр-міністра Австралії".

Don’t take my word for it, just ask the Australian PM! pic.twitter.com/ZJBKrstStQ — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024

Маск також написав, що "якщо будь-якій країні дозволено цензурувати контент для всіх країн, чого вимагає австралійська влада, то що заважає будь-якій країні контролювати весь Інтернет?"

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе натомість пообіцяв, що його уряд зробить все необхідне, щоб впоратися з "цим зарозумілим мільярдером, який думає, що він вищий за закон" і загальноприйняті норм порядності.

Нагадаємо, що у Сіднеї 15 квітня юнак напав із ножем на єпископа Ассирійської церкви просто під час служби у храмі.

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