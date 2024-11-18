Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Маск пояснив, чому виступає проти дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по РФ

Маск пояснив, чому виступає проти дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по РФ

Ілон Маск заявив, що супутники Starlink постраждали через геомагнітну бурю / Фото: Associated Press

Маск прокоментував можливу реакцію Росії на надання Україні ракет ATACMS.

Підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, висловив упевненість у соцмережі X, що Москва дасть дзеркальну відповідь на рішення США дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії.

Про це він написав у соцмережі Х коментуючи інформацію щодо ракет.

"Проблема в тому, що Росія відповість дзеркально", – наголосив Маск.

Раніше він прокоментував скасування заборони на використання ракет ATACMS проти Росії. Він зробив репост повідомлення сенатора Майкла Лі, який звинуватив "лібералів" у підтримці військових дій, зазначивши: "Ліберали люблять війну. Війна сприяє збільшенню уряду".

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії у відповідь на рішення Росії залучити північнокорейські війська до боїв у Курській області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація