Маск пояснив, чому виступає проти дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по РФ

Підприємець та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, висловив упевненість у соцмережі X, що Москва дасть дзеркальну відповідь на рішення США дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії.

Про це він написав у соцмережі Х коментуючи інформацію щодо ракет.

"Проблема в тому, що Росія відповість дзеркально", – наголосив Маск.

Раніше він прокоментував скасування заборони на використання ракет ATACMS проти Росії. Він зробив репост повідомлення сенатора Майкла Лі, який звинуватив "лібералів" у підтримці військових дій, зазначивши: "Ліберали люблять війну. Війна сприяє збільшенню уряду".

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії у відповідь на рішення Росії залучити північнокорейські війська до боїв у Курській області.

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