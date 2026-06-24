Маск уже не трильйонер: скільки тепер має найбагатша людина світу

Ілон Маск / © Getty Images

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Ілон Маск втратив статус трильйонера після різкого падіння акцій Tesla і SpaceX під час глобального розпродажу на фондових ринках. Наразі статки найбагатшої людини світу тепер оцінюють у 957 млрд доларів.

Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на Bloomberg Billionaires Index.

На початку червня Маск став трильйонером після історичного IPO SpaceX, унаслідок якого оцінка ракетної компанії перевищила 2 трлн доларів. Акції SpaceX кілька днів зростали, оскільки інвестори активно вкладалися в компанію з амбітними планами — від космічних дата-центрів до польотів на Марс.

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Однак цього тижня акції SpaceX різко подешевшали. У вівторок вони закрилися на рівні близько 156 доларів за акцію. Це більш ніж на 30% нижче за внутрішньоденний пік у 225 доларів, зафіксований 16 червня.

Водночас папери компанії все ще торгуються вище за стартову ціну IPO — 150 доларів за акцію.

Падіння SpaceX відбулося на тлі ширшого тиску на технологічний сектор. Інвестори побоюються можливої “бульбашки” на ринку штучного інтелекту, а також реагують на очікування вищих процентних ставок.

Деякі аналітики ставлять під сумнів надвисоку оцінку SpaceX та реалістичність її довгострокових планів. Додатковим випробуванням для компанії може стати завершення періоду блокування, коли ранні інвестори та акціонери зможуть продавати свої частки.

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У документах SpaceX перед IPO зазначалося, що у 2025 році компанія зазнала 4,9 млрд доларів збитків. Водночас її збитковий сегмент, пов’язаний зі штучним інтелектом, витратив 12,7 млрд доларів на капітальні видатки.

Попри падіння, SpaceX залишається найціннішим активом Маска. За оцінкою Bloomberg, його частка в компанії станом на вівторок коштувала 744 млрд доларів і становила майже 80% його статків.

Частка Маска в Tesla, яку оцінюють у 158 млрд доларів, також постраждала від розпродажу.

Водночас ринкові коливання можуть швидко змінити ситуацію. Якщо акції SpaceX відновляться, статки Маска знову можуть зрости.

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Навіть після втрати статусу трильйонера Маск залишається значно багатшим за найближчого конкурента — співзасновника Google Ларрі Пейджа. Різниця між їхніми статками становить приблизно 660 млрд доларів.

Ми раніше інформували, що Ілон Маск назвав себе останньою лінією оборони людства проти агресивного ШІ під час виступу в суді.

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