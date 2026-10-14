Маск відповів, хто ухвалює рішення щодо Starlink в Україні: що заявив

Ілон Маск / © Associated Press

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Усі рішення про роботу, швидкість та використання систем Starshield ухвалює уряд США та президент Дональд Трамп, а не приватна компанія.

Про це заявив американський підприємець та засновник SpaceX Ілон Маск.

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Маск пояснив, хто насправді контролює Starlink

За словами бізнесмена, Starlink перебуває під повним підпорядкуванням державних структур США. А ключові рішення щодо її функціонування ухвалює військове та політичне керівництво країни.

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«Системи Starshield належать і контролюються урядом США. Будь-які обмеження щодо швидкості або використання визначаються Міністерством оборони США і, зрештою, президентом США», — заявив Ілон Маск.

Допис Ілона Маска. / © скриншот

Яка ситуація зі зв’язком в Україні

Попри це, як повідомив майор Збройних сил України, політолог, волонтер Андрій Ткачук, наразі ситуацію не вирішили, але є тимчасові покращення. Міноборони працює над розв’язанням проблеми з американською стороною.

«Міноборони працює над вирішення питання з американцями», — зазначив Андрій Ткачук.

У Міноборони повідомили виданню LIGA.net про покращення роботи супутникового зв’язку Starshield під час руху зі швидкістю до 160 км/год.

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Збій Starlink — останні новини

Нагадаємо, 14 жовтня SpaceX обмежила швидкість терміналів Starlink для військового пакета Starshield. Сергій Стерненко повідомив, що через це зв’язок зникає під час руху на високій швидкості, що зірвало низку важливих місій.

Водночас, Володимир Зеленський заявив, що ця помилка Ілона Маска призведе до численних втрат серед українців.

Згодом, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу Starlink на швидкості до 160 км/год уже відновлюють після сьогоднішніх обмежень.

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