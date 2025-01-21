Маск відповів на критику щодо "нацистського вітання" на інавгурації Трампа: подробиці

Жест мільярдера викликав хвилю обурення в Мережі та на телебаченні.

Генеральний директор Tesla і та соратник президента США Дональда Трампа Ілон Маск відреагував на критику щодо свого невдалого жесту, який зараз асоціюється з нацистською Німеччиною.

Свою думку він висловив у соціальній мережі Х.

У відповіді на критику він заявив, що такі атаки стали передбачуваними і вже не викликають в нього подиву. Маск зазначив, що його опонентам "потрібні кращі брудні трюки".

"Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака "всі - Гітлери" вже дуже набридла", – написав Маск у соціальних мережах, додавши смайл, який засинає.

Пост Ілона Маска / Фото: Ілон Маск / Twitter

Нагадаємо, Ілон Маск зробив дивний жест на виступі з приводу інавгурації Дональда Трампа. Під час своєї промови він правою рукою вдарив себе в груди, потім викинув руку нагору.

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