Маск виклав обурливий мем про Зеленського з допомогою Україні та нарвався на критику (фото)

Українці розкритикували Маска за скандальний допис, зокрема, поцікавившись, чи не створив бізнесмен цей мем під час дружньої розмови з Путіним по телефону.

Американський мільярдер Ілон Маск опублікував цинічний мем про президента України Володимира Зеленського та допомогу державі під час війни.

Про це свідчить допис бізнесмена в соцмережі X.

Так, Маск виклав у своєму акаунті старий мем із Зеленським, додавши на зображення цинічний підпис: "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів".

Допис Ілона Маска з мемом про Володимира Зеленського і допомогу Україні / Скриншот

Реакція Мережі на допис Маска

За скандальний допис Маска в Мережі розкритикували українці. Користувачі почали також публікувати меми про самого мільярдера у відповідь.

"Ілоне, ти написав цей мем під час дружньої розмови з Путіним по телефону?" – поцікавився український комік Василь Байдак.

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"Отже, ти купив соціальну мережу, щоби знущатися над людьми, які помирають через любов до свободи. Візіонер", – прокоментував ще один український комік Антон Тимошенко.

"Переговори з Путіним погано впливають на Маска. Як кажуть українці: скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Ми знаємо, хто такий Путін. Тепер ми знаємо, хто такий Маск", – зазначив український журналіст, публіцист Сергій Руденко.

"Коли ви підтримуєте воєнні злочини, злочини проти людства та геноцид", – прокоментував український активіст, волонтер Сергій Стерненко, додавши фото з Маском.

Допис Сергія Стерненка про Ілона Маска / Скриншот

Карикатура з Ілоном Маском / Зображення з соцмереж

"Дуже добре, Ілоне! Покажи світові, який ти насправді безсердечний жалюгідний чоловічок", – написав користувач соцмережі X з іменем Borg Fella та додав карикатуру з мільярдером.

Мем про Ілона Маска / Фото: Borg Fella

Мем про Ілона Маска у російській військовій формі / Зображення з соцмереж

"Підтримка України – це найкраща інвестиція в національну безпеку, яку ми коли-небудь робили", – відреагував старший радник Конгресу США Пол Массаро.

Мем про Володимира Путіна у відповідь на допис Ілона Маска / Зображення з соцмереж

"Він бореться з Росією, а ти навіть не наважився битися з Цукербергом, а все одно знущаєшся з нього", – написав Х-користувач.

Нагадаємо, у вересні з фрагмента біографічної книги про мільярдера авторства Волтера Айзексона стало відомо, що 2022 року Маск наказав відключити Starlink поблизу Криму, аби зірвати атаку України на Чорноморський флот РФ.

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