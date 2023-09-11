Маск виправдався через свою позицію щодо Росії: заявив, що США не оголошували війну країні-агресорці

Маск заявив, що він не зрадник, а громадянин США.

Американський мільярдер Ілон Маск виправдався через свою позицію щодо Росії. Він заявив, що США не воюють з країною-агресоркою.

Про це він написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

Маск, якого підозрюють у зриві української атаки на російський флот у Криму, виправдався за свою позицію щодо Росії. Він заявив, що США не воюють з РФ.

"Я громадянин Сполучених Штатів і маю тільки цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру за неї. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто мене так називає. Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко", - написав Маск.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на опублікований фрагмент біографічної книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона повідомило, що Ілон Маск 2022 року розпорядився відключити Starlink поблизу окупованого Росією Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що супутниковий Інтернет Starlink компанії SpaceX деякий час не працював біля Криму 2022 року. Однак головний розвідник спростував заяви ЗМІ, що за цим може стояти розпорядження Ілона Маска.

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