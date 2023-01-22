Маск висловився про удари по окупантах у Криму: "Я супер проукраїнський, але"

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск застеріг США від допомоги Україні у завдаванні ударів по окупантах у Криму, заявивши про небезпеку.

Про це він написав у Twitter.

"Я супер проукраїнський, але безжальна ескалація дуже ризикована для України і світу", – йдеться в короткій заяві Маска.

Так він відреагував на статтю The New York Times, в якій видання інформувало, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована допомогти Україні атакувати цілі російських окупантів у Криму, незважаючи на ризик ескалації конфлікту. В адміністрації згасли побоювання того, що Кремль відповість застосуванням тактичної ядерної зброї.

Нагадаємо, що Маск не один раз відзначався скандальними заявами щодо війни РФ проти України. Наприклад, він пропонував свою версію миру між Україною та РФ, що фактично означало б капітуляцію Києва.

Мільярдер також пропонував провести "повторне голосування" на окупованих територіях Криму і Донбасу щодо того, "чи є вони частиною Росії чи України".

Окрім того, компанія Маска SpaceX відмовлялася від свого зобов’язання оплачувати роботу Starlink в Україні. Виник скандал, який вичерпався тим, що бізнесмен запевнив у невідключенні терміналів Starlink в Україні.

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