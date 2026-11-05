Маск втратив $30 млрд після нищівної поразки республіканців: його компанії стрімко дешевшають

Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Компанії Ілона Маска зазнали значних фінансових втрат після нищівної поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США. Падіння ринкових показників Tesla та SpaceX, за оцінками, призвело до втрати понад $120 млрд їхньої сукупної вартості, а особистий статок американського мільярдера скоротився приблизно на $30 млрд.

Про це пише видання Futurism із посиланням на дані Bloomberg та Financial Times.

Реклама

За даними Futurism, після переконливої перемоги демократів на виборах до Сенату, Палати представників і в губернаторських перегонах ринкові показники компаній Маска різко погіршилися.

Реклама

Акції автовиробника Tesla впали на 3,3%, тоді як оцінка ракетно-космічної компанії SpaceX, яка також розвиває технології штучного інтелекту, знизилася на 3,8%. Як повідомляє Bloomberg, загалом це означало втрату понад $120 млрд вартості.

Фінансові наслідки позначилися й безпосередньо на статках Маска. За оцінкою Financial Times, мільярдер втратив близько $30 млрд, оскільки значна частина його багатства пов’язана з частками в компаніях.

Таким чином, політична ставка Маска на республіканців обернулася для нього не лише виборчою поразкою союзників, а й серйозним фінансовим ударом.

Скільки Маск витратив на підтримку республіканців

Як зазначає Futurism, напередодні виборів Маск спрямував близько $447 млн на підтримку кандидатів від Республіканської партії. Однак результати голосування виявилися вкрай невтішними для політичних сил, на які він робив ставку.

Реклама

Демократи здобули переконливі перемоги в ключових перегонах, зокрема й у Техасі — штаті, де розташована одна з головних резиденцій Маска. Видання іронічно зауважує, що майже всі кошти, витрачені мільярдером на підтримку республіканських кандидатів, фактично не дали бажаного результату.

Після оголошення результатів виборів Маск почав прибирати зі своєї сторінки в соцмережі X публікації, у яких закликав американців підтримати республіканців.

Зокрема, у вівторок уранці він опублікував заклик: «Голосуйте за червоних сьогодні!». Однак згодом цей допис зник. Так само Маск видалив закріплену публікацію, оприлюднену тижнем раніше, у якій закликав голосувати за кандидатів-республіканців до Сенату. За інформацією Forbes, це сталося приблизно тоді, коли кандидат від демократів Джеймс Таларіко оголосив про свою перемогу в сенатських перегонах.

Водночас Маск не повністю відмовився від коментарів щодо ситуації. Пізно ввечері у вівторок він пожартував у X: «Центри обробки даних у космосі зараз виглядають бісовісінько привабливо».

Реклама

Цей допис Futurism розцінило як іронічну реакцію мільярдера на фінансові втрати його компаній.

Маск припинив перейматися виборами

Попри масштабну політичну та фінансову невдачу, надалі Маск, схоже, вирішив не зосереджуватися на результатах виборів. За винятком окремих коментарів, зокрема заяви про провал перевірки посвідчень виборців у Каліфорнії, він повернувся до звичних публікацій про чатбот Grok та власні компанії.

Futurism звертає увагу на контраст між масштабом фінансових втрат і поведінкою мільярдера в соцмережах: замість публічного аналізу провалу політичної кампанії Маск знову просуває свої технологічні проєкти.

Для підприємця, який вклав сотні мільйонів доларів у підтримку республіканців, результати виборів стали подвійним ударом: його політичні союзники зазнали нищівної поразки, а ринкова вартість пов’язаних із ним компаній різко скоротилася.

Нагадаємо, після перемоги на проміжних виборах до Конгресу США демократи готують масштабні розслідування рішень адміністрації Дональда Трампа. Особливу увагу планують приділити діям Ілона Маска щодо обмеження роботи супутникової системи Starshield в Україні.

Новини партнерів