Маск використовує ШІ для моніторингу федеральних службовців США — Reuters

Ілон Маск. / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа повідомила деяким працівникам федеральних відомств, що команда DOGE, створена мільярдером Ілоном Маском, застосовує штучний інтелект для відстеження повідомлень щонайменше одного федерального агентства — у пошуках ворожих висловлювань щодо президента Трампа та його політики.

Про це повідомили два джерела, обізнані з ситуацією, в ексклюзивному матеріалі Reuters.

Згідно з повідомленням, діяльність Департаменту ефективності уряду (DOGE), який курує Маск, залишається закритою для громадськості, але спроби моніторингу спілкування держслужбовців стають прикладом нетрадиційного та сумнівного застосування технологій. Команда DOGE, як стверджується, аналізує цифрову комунікацію державних службовців, щоб виявляти ознаки лояльності або нелояльності.

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Ще одне джерело повідомило, що команда користується додатком Signal для внутрішнього спілкування — цим може порушуватися федеральне законодавство щодо зберігання державних записів, оскільки повідомлення в Signal можуть автоматично зникати після встановленого терміну.

Ні Білий дім, ні сам Ілон Маск, ні DOGE не прокоментували ситуацію.

Фахівці з етики та кібербезпеки висловили занепокоєння щодо обмеженої прозорості в діяльності DOGE, яка, на їхню думку, може використовуватися для політичного контролю та переслідування.

“Якщо вони справді користуються Signal і не зберігають кожного повідомлення у федеральних архівах, це є прямим порушенням закону”, — прокоментувала Кетлін Кларк, експерт з етики з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі.

Згідно з розслідуванням Reuters, що охоплює майже 20 співрозмовників і сотні сторінок судових документів, команда Маска вже почала застосовувати ІІ у низці відомств. Зокрема, у Агентстві з охорони навколишнього середовища (EPA), посадовці, призначені Трампом, повідомили, що DOGE використовує ШІ для моніторингу цифрових платформ — включно з Microsoft Teams, яка активно використовується для робочих чатів і нарад.

Поки що Reuters не змогло незалежно підтвердити, наскільки повноцінно вже впроваджено ці системи. Проте загроза потенційного стеження за службовцями з боку урядового департаменту, контрольованого приватною компанією, викликає дедалі більше запитань.

Команда DOGE, яка працює під керівництвом Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа, продовжує викликати занепокоєння серед експертів і держслужбовців. За інформацією Reuters, представники адміністрації попередили, що DOGE займатиметься ідентифікацією людей, чиї дії та висловлювання нібито не відповідають місії адміністрації. “Будьте обережні з тим, що ви кажете, що ви друкуєте і що ви робите”, — процитував одного з керівників співрозмовник агентства.

Маск називає DOGE спробою модернізації уряду США через технології — мовляв, проєкт має викорінити марнотратство та шахрайство й заощадити до $1 трлн державних витрат. Водночас критики, серед них демократи та окремі республіканці, вбачають у діяльності DOGE намагання витіснити неупереджених фахівців та запровадити контроль вірними лоялістами.

Кетлін Кларк, експерт з урядової етики, заявила: “Це схоже на зловживання владою уряду з метою придушення або стримування промови, яка не подобається президенту Сполучених Штатів”.

Ще до обрання Трампа Маск обговорював ідею заміни державних службовців системами штучного інтелекту. Як повідомило джерело Reuters, концепція полягала в побудові “найдинамічнішої системи ІІ”, здатної обробляти урядові дані та виконувати частину функцій держапарату.

Попри те, що Маск є державним службовцем, він відповідно до законодавства не має права впливати на діяльність, яка може принести користь йому чи його компаніям.

Прозорість під сумнівом

Критики стверджують, що DOGE діє в умовах надмірної секретності. Зокрема, команда використовує додаток Signal, що дозволяє приховувати історію повідомлень. Крім того, замість стандартних протоколів документообігу застосовуються Google Docs із доступом до редагування для багатьох користувачів одночасно. Це, на думку джерел, дозволяє пришвидшити роботу, але й уникає офіційного контролю.

Адміністрація Трампа наполягає, що DOGE не підпадає під дію законів про доступ до інформації. Водночас федеральний суд 10 березня зобов’язав передати документи організації Citizens for Responsibility and Ethics у Вашингтоні, яка подала позов на підставі законів про свободу інформації. За словами правозахисників, досі не було передано жодного документа.

Посилення контролю та обмеження доступу

Команда DOGE поступово бере під контроль ключові федеральні органи. Після приходу в Управління кадрової політики США (OPM) у січні цього року, команді Маска вдалося обмежити доступ співробітників до баз даних з конфіденційною інформацією десятків мільйонів федеральних службовців.

Цей крок, за словами джерел Reuters, є частиною ширшої стратегії — реструктуризації уряду зсередини. У межах проєкту видаються нові директиви, які можуть стати основою для скорочення держслужби.

Критики вбачають у цьому не лише централізацію влади, а й потенційну загрозу незалежності державного управління в США.