Маск заявив, що українські еліти збагатилися на допомозі США: куди, за його версією, пішли гроші

Американський мільярдер Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські еліти нібито «дуже збагатилися» завдяки сотням мільярдів доларів американської допомоги, тоді як звичайні українці змушені воювати на фронті. Він також без наведення доказів припустив, що частина коштів американських платників податків могла використовуватися для фінансування політичних кампаній у США.

Про це Маск написав у соцмережі X.

Реклама

За його словами, між українськими елітами та пересічними громадянами існує «колосальна різниця в мотивації». Мільярдер стверджує, що перші нібито отримали значну фінансову вигоду від американської допомоги, тоді як «звичайних» українців мобілізують для участі в бойових діях.

Реклама

Окремо Маск висунув твердження про можливе використання частини американських коштів для впливу на внутрішню політику США. Він заявив, що гроші нібито повертаються до Америки через численні «схеми відмивання» та спрямовуються на фінансування політичних кампаній.

«Саме тому ви бачите, що деяких політиків Україна хвилює більше, ніж Америка!» — написав Маск.

Водночас мільярдер не навів доказів на підтвердження своїх звинувачень щодо збагачення українських еліт за рахунок допомоги США чи використання цих коштів для фінансування американських політичних кампаній.

У своєму дописі він також не назвав конкретних осіб, схем або політичних кампаній, які нібито отримували такі гроші.

Реклама

Заяви Маска пролунали на тлі значного зростання його власних статків. У 2022 році його багатство оцінювали в сотні мільярдів доларів, а у 2026 році його оцінка перетнула позначку в один трильйон доларів.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск уже витратив близько 366 млн доларів на політичні кампанії напередодні проміжних виборів у США 2026 року. Значну частину коштів мільярдер передав організаціям, які підтримують республіканців.

Новини партнерів