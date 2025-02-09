Маск закликав закрити два відомих медіа, філіали яких є і в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав закриття медіа-проєктів "Голос Америки" (Voice of America) і "Радіо Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty), що фінансуються урядом США.

Про це він написав у своїй соцмережі Х (колишній Twitter).

Маск зробив репост публікації колишнього директора Національної розвідки США Ріка Гренелла, який назвав ці видання "пережитком минулого" та "наповненими ультралівими активістами".

"Так, закрийте їх", – написав мільярдер. На думку соратника Трампа, ці ЗМІ "ніхто не слухає", і вони "проїдають мільярд доларів на рік із кишень американських платників податків".

"Це просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей платників податків США", – вважає Ілон Маск.

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"Радіо Свобода" та "Голос Америки" – це медіа, які оплачують американські платники податків. Це державні ЗМІ. Ці ЗМІ заповнені ультралівими активістами. Я працював з цими журналістами десятиліттями. Це пережиток минулого. Нам не потрібні державні медіа", – йшлося у пості Ріка Гренелла, який перепостив Маск.

Зазначимо, що Гренелл є консерватором та прихильником Трампа, відомий своїми антиміграційними, антиглобалістськими та антиліберальними поглядами.

Раніше Ілон Маск назвав USAID злочинною організацією.

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